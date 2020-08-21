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    民主黨提名賀錦麗 全黨輪流轟川普

    美國加州聯邦參議員賀錦麗十九日在民主黨全國代表大會上正式被提名為副總統候選人。（美聯社）

    美國加州聯邦參議員賀錦麗十九日在民主黨全國代表大會上正式被提名為副總統候選人。（美聯社）

    2020-08-21 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）十九日正式接受民主黨提名成為副總統候選人，締造美國首位代表民主、共和兩大黨參選正副總統的非裔與亞裔女性的新紀錄。賀錦麗批評尋求連任的共和黨總統川普領導無方，並推崇民主黨總統候選人拜登才是美國所需的團結型領導者。

    五十五歲的賀錦麗在德拉瓦州威明頓的攝影棚發表接受提名演說，向她的印度裔母親以及為她開路的黑人女性致敬，推崇拜登在擴大醫療保險與經濟復甦上的政績，以及闡述希望與拜登一同打造一個更兼容並蓄的美國，讓「所有人都有無限價值，都應得到同情、尊嚴與敬重」，但這樣的美國眼下顯得相當遙遠，川普在身為國家領導人上的失敗，已導致人命與生計的損失，「我們正處於一大轉折點」。賀錦麗說，川普把人民的悲劇當政治武器，而拜登則會是一個把挑戰化為決心的總統。

    民主黨全國黨代表大會第三天議會的主要演說者依然大咖雲集，包括美國首位非裔總統歐巴馬，前國務卿、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，曾參與黨內初選的麻薩諸塞州女參議員華倫，以及眾議院議長裴洛西。歐巴馬說，他雖不期待川普蕭規曹隨，但的確希望川普能為了美國而認真當總統，「但他從來沒有」，以致美國釋放最壞的衝動、國際聲譽低落以及民主制度飽受威脅。至於當年贏了普選卻輸了選舉人票而敗選的希拉蕊則以自身慘痛經驗呼籲民主黨人踴躍投票，好讓拜賀配取得壓倒性大勝，以免川普偷偷摸摸拿下勝利。

    至於川普則是在推特上即時回嗆民主黨人，翻老帳指控歐巴馬在二○一六年大選時監控他的競選，以及酸歐巴馬為何遲遲不肯背書拜登選總統，還挑撥拜賀關係說，賀錦麗在去年黨內初選辯論時明明罵過拜登是種族主義者。

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