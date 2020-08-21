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    不學川普搞哥倆好 拜登當選將對北韓採強硬態度

    拜登的北韓政策預計較川普強勢。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

    拜登的北韓政策預計較川普強勢。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

    2020-08-21 09:23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統拜登正式接受民主黨提名，參選2020年美國總統，他的政策、立場也持續對外曝光。北韓方面，拜登將有別於現任總統川普的私交模式，改採強硬態度，減少峰會並祭出更嚴格制裁。

    《路透》引述拜登陣營匿名顧問說法，指若是拜登當選，北韓政策將不再著重於私人關係上，而是將重心放在盟友及實務外交層級上，強調「充滿愛意的信件往來毫無疑問會結束」。

    拜登先前接受《紐約時報》時亦表示，他不會延續川普與北韓領導人金正恩的私人外交情誼，批評川金會只是虛有其表的活動，雙方的會面應當只有在朝鮮半島無核化有實質的戰略進展時進行。

    與金正恩已會面3次的川普聲稱兩人關係良好，但朝鮮半島無核化陷入僵局，美韓朝三方再度陷入緊張局勢。川普表示，只要他在11月競選連任成功，很快就會和北韓達成協議。

    報導提到，拜登的北韓政策應會類似於前總統歐巴馬的「戰略忍耐」路線，尋求孤立北韓並對其挑釁冷處理。前南韓外交政策秘書Chang Ho-jin提到，拜登陣營的許多顧問曾是「戰略忍耐」的小組成員，核心作法是著重與盟友的關係，並透過正當手段處理外交事務。

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