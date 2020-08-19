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    11月決戰川普！民主黨正式提名拜登為總統候選人

    拜登正式獲得民主黨提名參選美國總統。（法新社）

    拜登正式獲得民主黨提名參選美國總統。（法新社）

    2020-08-19 11:08:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨一連兩日舉行虛擬黨代表大會，邀集黨內外重要人士發表演說，凝聚士氣為即將到來的總統大選壯聲勢，民主黨也在第二日的議程中，正式提名前副總統拜登為總統候選人。

    綜合外媒報導，在完成全美50州加7個領土的唱名表決，並由拜登的家鄉德拉瓦州送出最後的黨代表票後，拜登於當地時間週二晚間正式獲得民主黨提名，成為2020美國總統大選民主黨候選人。

    拜登與妻子吉兒及孫子們透過直播歡慶這一刻，拜登表示，「我和我的家人由衷感謝大家的支持，我們週四見。」屆時拜登將在黨大會發表閉幕演說。

    繼昨日請來前第一夫人蜜雪兒、黨內初選最大對手桑德斯等人助選後，民主黨今日再由前總統柯林頓等人發表演說，延續提名氣勢。柯林頓透過預錄影片抨擊美國總統川普，「起先川普聲稱病毒都在控制之中且很快就會消失，但實際情況並非如此，接著他每天都在電視上吹噓自己做得有多麼出色，並對他不喜歡的專業意見視若無睹」、「在疫情爆發後，川普被問到飆升的死亡數時，他聳聳肩說：『情況就是這樣』，但情況真的非得變成這樣？並沒有。」

    77歲的拜登政治歷練極為豐富，他在1972年首次當選德拉瓦州聯邦參議員後一路連任六屆，並於2008年與前總統歐巴馬搭檔參選總統且勝出、連任。拜登日前公布他的副手人選，為擁有牙買加非裔及印度亞裔血統的55歲加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）。

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