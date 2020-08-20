為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    銷售員猝死店內以傘遮蔽 賣場繼續營業挨批

    銷售員猝死店內，賣場以雨傘遮蔽屍體，並以紙箱等物品隔開走道。（圖擷自推特）

    銷售員猝死店內，賣場以雨傘遮蔽屍體，並以紙箱等物品隔開走道。（圖擷自推特）

    2020-08-20 10:39:20

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名銷售員日前在知名量販店家樂福（Carrefour）店內猝死，賣場卻將男子的屍體以陽傘、紙箱等物品遮蔽，並持續營業，相關照片被網友上傳至社群網站後，引發大量批評。家樂福也在19日公開道歉，承認處理事件的方式不當。

    綜合外媒報導，巴西家樂福雷西非（Recife）分店14日一名男銷售員莫伊斯（Moisés Cavalcante）猝死店內，隨後店家以陽傘遮蔽屍體，拉起簡易封鎖線並以紙箱、啤酒等物品隔開道路。目擊者表示，男子死亡時店內仍有許多顧客，隱約可以看見屍體，許多人都在議論。據報導，桑托斯的屍體被留在店內約4小時。

    死者妻子奧德利瓦（Odeliva Cavalcante）提到，自己接到通知電話後趕往現場，看到賣場的處理方式感到相當生氣，怒批賣場不尊重死者，只在乎錢。

    家樂福也在網路爆發議論後，19日針對未立即關閉賣場公開道歉，聲明指出，莫伊斯在賣場工作時心臟病發，當下已立即進行急救並叫了救護車。莫伊斯不幸去世後，根據指導方針，相關人員並沒有移動屍體。家樂福聲明表示，公司必須向死者家人道歉，並強調，隨時準備好以任何方式支持、協助家屬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    觀眾嚇傻！歌手唱到一半突然道歉 隨即在台上猝死
    2020-01-20 11:36

    觀眾嚇傻！歌手唱到一半突然道歉 隨即在台上猝死
    驚！法官開庭審案 心臟病發當場猝死
    2019-06-17 09:48

    驚！法官開庭審案 心臟病發當場猝死
    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信

    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信
    2019-03-17 17:17

    男子疑心臟病在家猝死 「明早上班先睡了」成遺言
    耶誕變噩夢！和孩子們一起玩耍 耶誕老人倒地猝死
    2018-12-20 16:53

    耶誕變噩夢！和孩子們一起玩耍 耶誕老人倒地猝死
    水岸綠金發酵 水悟道樂活好宅正夯

    水岸綠金發酵 水悟道樂活好宅正夯
    國際今日熱門
    2020-08-19 13:10

    從出生就歧視！ 美研究：白人醫師接生非裔嬰兒 死亡率高出3倍

    2020-08-19 13:38

    東京8月已有逾百人中暑死亡 大多在室內沒開冷氣

    2020-08-19 13:05

    神秘物種「索馬利象鼩」消失50年 重新現身非洲之角

    2020-08-19 12:16

    避免延誤郵寄投票 美郵政署長宣布暫緩新措施

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播