銷售員猝死店內以傘遮蔽 賣場繼續營業挨批

銷售員猝死店內，賣場以雨傘遮蔽屍體，並以紙箱等物品隔開走道。（圖擷自推特）

2020-08-20 10:39:20

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名銷售員日前在知名量販店家樂福（Carrefour）店內猝死，賣場卻將男子的屍體以陽傘、紙箱等物品遮蔽，並持續營業，相關照片被網友上傳至社群網站後，引發大量批評。家樂福也在19日公開道歉，承認處理事件的方式不當。

綜合外媒報導，巴西家樂福雷西非（Recife）分店14日一名男銷售員莫伊斯（Moisés Cavalcante）猝死店內，隨後店家以陽傘遮蔽屍體，拉起簡易封鎖線並以紙箱、啤酒等物品隔開道路。目擊者表示，男子死亡時店內仍有許多顧客，隱約可以看見屍體，許多人都在議論。據報導，桑托斯的屍體被留在店內約4小時。

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死者妻子奧德利瓦（Odeliva Cavalcante）提到，自己接到通知電話後趕往現場，看到賣場的處理方式感到相當生氣，怒批賣場不尊重死者，只在乎錢。

家樂福也在網路爆發議論後，19日針對未立即關閉賣場公開道歉，聲明指出，莫伊斯在賣場工作時心臟病發，當下已立即進行急救並叫了救護車。莫伊斯不幸去世後，根據指導方針，相關人員並沒有移動屍體。家樂福聲明表示，公司必須向死者家人道歉，並強調，隨時準備好以任何方式支持、協助家屬。

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