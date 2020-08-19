歐盟開會討論制裁 白羅斯總統下令警方鎮壓首都示威
〔即時新聞／綜合報導〕被稱是「歐洲最後獨裁者」的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），在長達1週半的大規模示威遊行後，今（19）日下令警方平息首都明斯克（Minsk）反對他繼續擔任總統的抗議活動，似乎是局勢升級的訊號。
綜合外媒報導，盧卡申科發布這項命令之際，歐盟領導人正在就白羅斯的政治危機舉行緊急高峰會。歐盟領導人預計將制裁涉選舉舞弊的白羅斯官員，在不引起莫斯科憤怒的情況下支持白羅斯的民主力量。
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盧卡申科在8月9日大選後，面臨執政26年來最大的挑戰。白羅斯官方媒體「Belta」引述盧卡申科指出，「明斯克市不會再有任何形式的混亂。人們很累了，大家都要求和平和寧靜。」
盧卡申科還下令加強邊境管制，以防止「戰士和武器」湧入。他還說，官方媒體機構因抗議政府政策而辭職的員工將不會重新雇用。
根據「Belta」的報導，現年65歲的盧卡申科還下令情報機構繼續尋找街頭抗議活動的組織者。
另外，白羅斯知名的反對派人士切普卡拉（Veronika Tsepkalo）已抵達波蘭，成為最新一位流亡國外的反對派。她週二在波蘭說，計畫到立陶宛找流亡的反對派總統候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。
切普卡拉的丈夫是白羅斯前駐華府大使，在被阻止參加總統大選後，在投票前帶著2個兒子逃往俄羅斯，目前已在波蘭和妻子團聚。