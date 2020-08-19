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    歐盟開會討論制裁 白羅斯總統下令警方鎮壓首都示威

    白羅斯總統盧卡申科今日下令警方平息首都明斯克反對他繼續擔任總統的抗議活動。（歐新社）

    白羅斯總統盧卡申科今日下令警方平息首都明斯克反對他繼續擔任總統的抗議活動。（歐新社）

    2020-08-19 22:38:33

    〔即時新聞／綜合報導〕被稱是「歐洲最後獨裁者」的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），在長達1週半的大規模示威遊行後，今（19）日下令警方平息首都明斯克（Minsk）反對他繼續擔任總統的抗議活動，似乎是局勢升級的訊號。

    綜合外媒報導，盧卡申科發布這項命令之際，歐盟領導人正在就白羅斯的政治危機舉行緊急高峰會。歐盟領導人預計將制裁涉選舉舞弊的白羅斯官員，在不引起莫斯科憤怒的情況下支持白羅斯的民主力量。

    盧卡申科在8月9日大選後，面臨執政26年來最大的挑戰。白羅斯官方媒體「Belta」引述盧卡申科指出，「明斯克市不會再有任何形式的混亂。人們很累了，大家都要求和平和寧靜。」

    盧卡申科還下令加強邊境管制，以防止「戰士和武器」湧入。他還說，官方媒體機構因抗議政府政策而辭職的員工將不會重新雇用。

    根據「Belta」的報導，現年65歲的盧卡申科還下令情報機構繼續尋找街頭抗議活動的組織者。

    另外，白羅斯知名的反對派人士切普卡拉（Veronika Tsepkalo）已抵達波蘭，成為最新一位流亡國外的反對派。她週二在波蘭說，計畫到立陶宛找流亡的反對派總統候選人蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

    切普卡拉的丈夫是白羅斯前駐華府大使，在被阻止參加總統大選後，在投票前帶著2個兒子逃往俄羅斯，目前已在波蘭和妻子團聚。

    白羅斯首都明斯克爆發反政府示威。（美聯社）

    白羅斯首都明斯克爆發反政府示威。（美聯社）

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