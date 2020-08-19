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    武漢肺炎》日本18日增918例確診 6自治體累計病例數破3000例

    日本19日全境新增918例確診病例、16例死亡病例，病例數仍以東京都的207例居冠，而大阪府單日新增也逼近200例，值得留意。圖為大阪一間醫院前的武漢肺炎疑似病徵諮詢處。（法新社）

    日本19日全境新增918例確診病例、16例死亡病例，病例數仍以東京都的207例居冠，而大阪府單日新增也逼近200例，值得留意。圖為大阪一間醫院前的武漢肺炎疑似病徵諮詢處。（法新社）

    2020-08-19 11:19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內自緊急事態宣言全境解除後疫情再度嚴峻；據統計，日本18日全境新增918例確診病例、16例死亡病例，較17日的647例有大幅成長。各自治體方面，病例數仍以東京都的207例居冠，而大阪府單日新增也逼近200例，值得留意。截至最新，目前已有6個地區累計確診數突破3000例。

    根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣11日病例，全境共增918例確診，另增16例死亡病例，分別為大阪府6例，東京都和福岡縣各3例，熊本、宮城、愛知和埼玉縣各1例；日本境內累計病例達5萬8489例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1148例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    重症病例方面，截至18日已來到243例。各自治體病例方面，目前共有東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區累計確診數破3000例。

    18日單日新增病例仍以東京都居首，增207例，累計確診數達1萬8082例；大阪府新增185例，累計確診數達7101例；神奈川縣新增84例，累計確診數達3987例；愛知縣新增57例，累計確診數達3848例；福岡縣則添45例，累計確診數共3728例；埼玉縣新增24例，累計確診數達3277例。

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