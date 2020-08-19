武漢肺炎》南韓再增近300例！ 首都圈全面防疫2級響應

南韓近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情似乎出現復燃跡象。（法新社）

2020-08-19 10:26:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情似乎出現復燃跡象，過去5天新增991例確診，其中首都圈佔逾83%。南韓中央防疫對策本部今宣布，境內新增297人染疫、累計達16058例。另外，南韓首都圈今起全面啟動防疫2級響應，違者最高可罰300萬韓元（約新台幣7.4萬元），若確診還將索賠治療與防疫費。

綜合韓媒報導，新增的297例中，283例社區感染、14例境外移入。據報這是自3月初以來病例數最多的1次，相關傳染源可追溯至與首爾有關的教堂群聚感染。截至昨中午，愛第一教會群聚感染已達457例，政府也宣布將控告該教會確診的牧師全光焄違反防疫規定。

請繼續往下閱讀...

報導指出，南韓首都圈也從今天開始，全面啟動保持社交距離2級響應。首爾以西的仁川也上修至2級。截至月底，原則上禁止首爾、京畿道室內50人、室外100人以上的聚會，包括展覽、紀念儀式、招聘考試、婚禮與同學會等。此外，教會只能進行非接觸式的禮拜活動，但禁止其他聚會，夜店、歌廳與網咖等高風險場所也要暫停營業，違者將依《傳染病預防法》處以300萬韓元以下罰款，若確診還得支付治療、防疫費。

報導提到，不過，南韓國務總理丁世均認為，目前疫情形勢仍未達到需要上調防疫響應至最高級別，若執行恐嚴重打擊經濟民生，當務之急是盡量遏止疫情擴散。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法