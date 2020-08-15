武漢肺炎》首都圈教會群聚感染再爆發 南韓連2日破百再添166例

南韓首都圈近期再爆數起群聚感染，其中感染地點不乏教會。圖中南韓消毒人員正在對首爾一間教堂周邊進行消毒作業。（美聯社）

2020-08-15 09:42:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓近期首都圈內又爆發數起集體感染案，其中包括幾起教會活動感染案，影響持續發酵；據南韓防疫單位今日公告，14日新增166例確診，絕大多數為本土病例，泰半仍集中在首都圈。此為南韓連續第2日單日新增數破百，南韓防疫單位再度面臨考驗。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓14日新增166例確診病例，另無新增死亡病例，使南韓境內累計確診病例數突破1.5萬例，達1萬5039例，累計死亡病例則達305例。此為南韓連續第2日單日新增破百，同時也是自3月底以來首度連續2日破百。

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觀察病例方面，14日新增166例中，有155例屬於本土病例；受到首都圈教會集體感染案影響，本土病例中有145例來自首都圈，分別為首爾市72例、京畿道67例、仁川市6例，其餘則為釜山市和江原道各3例，光州市、大田市、忠清南道、慶尚南道各1例。

南韓首都圈群聚感染案相關病例數仍在不斷攀升；觀察首都圈教會群聚感染案，首爾城北區的「愛第一教會」與京畿道龍仁市「我們第一教會」確診人數增加趨勢明顯，據防疫對策本部消息，截至14日中午12時，「愛第一教會」案相關病例累計19例，「我們第一教會」累計72例，京畿道楊平郡也出現群聚感染案，累計共31例確診。

境外輸入11例病例方面，其中有2例為入境檢疫過程中確診，9例為入境後隔離期確診，病例來源地分別為美國5例、俄羅斯2例，孟加拉、馬來西亞、日本、迦納各1例。

今日為南韓光復第75周年紀念日，儘管南韓政府已在11日正式要求多個團體取消原定於今日舉行的集會活動，但首爾市等多個地區預計今仍有7場大規模集會，參加人數逾4.2萬人次，引發防疫方面隱憂。

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