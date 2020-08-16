韓「愛第一教會」爆群聚 牧師扯「投毒」阻防疫遭政府控告

包括教會成員在內的大批民眾15日在首爾舉行反政府示威，南韓總統文在寅今也在臉書發文譴責。（路透）

2020-08-16 20:01:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，新病例大部分集中在首都圈地區，南韓政府和首爾市府今（16）日表示，將共同控告群聚感染嚴重的「愛第一教會」負責牧師全光焄，他聲稱教會內的病毒感染來自外部的「投毒」。

綜合韓媒報導，「愛第一教會」一名信徒12日確診後，相關病例不斷增加，截至15日下午2時（台灣時間下午1時），群聚感染人數已累積至134例，但根據首爾市今日上午發布的數據，該教會感染群已增至193例。防疫部門下令本月7日至13日出入教會人員接受採檢，但教會卻把全光焄排除在外。此外，身兼南韓基督教總聯合會會長全光焄在接受採訪時聲稱，教會內的病毒感染來自外部的「投毒」，引起不小爭議。

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南韓中央事故處置本部和首爾市災難安全對策本部決定共同控告全光焄。首爾市災難安全對策本部本部長徐正協表示，全光焄為防疫責任主體，也是居家隔離的對象，但卻違反防疫規定，傳播謠言故意推延信徒的病毒檢測，嚴重威脅生命安全。全光焄涉嫌違反《感染病預防法》，根據法條規定，違反病毒檢測命令的人員將被處以200萬韓元（約5.4萬台幣）以下罰款，以後恐面臨政府的索賠。

南韓總統文在寅今也在臉書發文，強烈譴責部分教會15日在光化門廣場舉行集會，指有些信徒拒絕病毒檢測、違反居家隔離措施，嚴重阻礙防疫工作，恐使疫情全面擴散。他指出，未來一段時間單日新增病例將大幅增加，南韓面臨著自新天地教會群聚感染事件後的最大危機。

韓媒指出，南韓的疫情有出現第2次大流行的跡象，在14、15日確診破百後，16日衝上279例，3天累計548例，疫情擴散趨勢接近以大邱市和慶尚北道地區為主爆發的第一次大流行當時的程度。有人擔心，15至17日的小長假恐成為第2次大流行的催化劑。

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