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    取消退休待遇比開除黨籍還嚴重！ 蔡霞：撼動整個中國社會

    蔡霞透露，取消退休待遇比開除黨籍更嚴重。（圖擷取自微博）

    蔡霞透露，取消退休待遇比開除黨籍更嚴重。（圖擷取自微博）

    2020-08-19 07:43:18

    〔即時新聞／綜合報導〕移居美國的中共中央黨校退休教授蔡霞因批評習近平「蠢到極點」，且無視黨紀國法，讓黨淪為「政治殭屍」，更呼籲「換習」，在17日時被開除黨籍並取消退休待遇。蔡霞接受專訪時提到，中共取消她的退休待遇在中國國內引發極大討論，可說是「撼動整個中國社會」。

    蔡霞接受《美國之音》專訪時指出，比起開除黨籍，取消退休待遇在中國國內引起的反應更大，中共把敢說真話的人開除並不意外，但是將政治觀點和一個人的養老權利掛勾，甚至拿掉養老待遇，就等於剝奪生存權，「這點撼動整個中國社會」，目前各大微信群組都討論得沸沸揚揚。蔡霞強調：「我要跟他們打這個官司，走法律程序來捍衛我自己的權利。不管這個官司打下來是什麼結果，我的權利不允許任何人輕易地侵犯。」

    蔡霞表示，目前中國共產黨試圖壓制不同聲音、清洗黨內人士，就是因為黨處在一個內外交迫的狀態，黨內高層看到外面壓力越大，越是害怕內部添亂，「他先要把黨內搞得鴉雀無聲，後院要穩起來，穩了，他才會覺得自己裡面安全了」。

    蔡霞指出，中共的核心工作從去年起就圍繞著「政治安全」四字，講白了就是習近平個人權力地位的安全，習的不安全感是最強的，因此他要用所有資源來確保他位置安穩，並用所有力量打壓任何聲音，蔡霞認為，中共內部現在已成「驚弓之鳥」。

    蔡霞在此次專訪也重申兩點，第一是習近平必須下台，第二是共產黨這外殼必須被拋棄，並提到中共9000萬黨員中還是有很多的社會精英，要凝聚這力量可以另外組黨，和社會各界溝通，重新組合政治力量來促成中國政治轉型。蔡霞透露，黨內其實有很多人跟她抱持相同想法，大概有六到七成，「他們是知道歷史在往哪裡走的」。

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