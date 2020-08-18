一旦拜登當選 美專家：中國可能很快會武力犯台

美國民主黨總統候選人拜登，將在11月大選挑戰川普。（路透檔案照）

2020-08-18 18:46:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國11月3日總統大選的結果，將左右台海情勢。對此，英國《每日快報》17日引述美國政治專家指出，一旦民主黨候選人拜登勝出，台灣在川普政府下享有的利多恐怕無法延續，中國可能伺機擴大脅迫力道，甚至在短期內武力犯台。

美國紐約政治諮詢公司「帕克策略」（Park Strategies）副總裁、聖母大學劉氏亞洲與亞洲事務研究所學者金恩（Sean King）表示，在美國總統川普近年持續力挺台灣下，中國的「統一大業」舉步維艱，但若拜登入主白宮，「很多事情將會改變」，因為在拜登主政下，台灣或許更難從美國獲得利益，原因之一是外界並不清楚拜登是否會像川普一樣，「敢於和習近平正面交手」。

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金恩確信道，「拜登在台灣問題上，不會像川普一樣堅決」，因為自美台1979年斷交以來，沒有任何一位美國總統比川普更挺台。一旦拜登掌舵美國，台灣在反擊中國時可能會更加沒有自信。

不過，他也提到，蔡英文政府在應對美中台關係上十分冷靜克制，「他們沒有過度渲染川普的支持，在所有議題上急切躁進」。因此，倘若拜登政府上台，蔡政府應當也會按照自身腳步，盡其所能與美方合作，只是「他們（台灣）勢必會更沒有安全感」。

儘管金恩點出台灣在拜登政權下潛在的困境，但報導指拜登也曾表達對台灣的支持，包括1月12日在私人「推特」發文祝賀蔡英文總統連任，以及5月21日再次發文恭賀蔡英文就職，且兩次均提及台灣的民主、自由和開放，並表明美國挺台是橫跨黨派的。許多人解讀道，這是拜登對台灣政府合法性的直接表態。

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