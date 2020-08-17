為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援

    日本沖繩縣武漢肺炎疫情告急，雖然沖繩縣政府誓言不讓醫療系統崩潰，但在疫情逐漸擴散下也漸漸難以支撐，日本厚生勞動大臣加藤勝信在今天表示，將會派遣護理師與公衛護理人員前往沖繩縣支援。（路透）

    日本沖繩縣武漢肺炎疫情告急，雖然沖繩縣政府誓言不讓醫療系統崩潰，但在疫情逐漸擴散下也漸漸難以支撐，日本厚生勞動大臣加藤勝信在今天表示，將會派遣護理師與公衛護理人員前往沖繩縣支援。（路透）

    2020-08-17 22:02:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情告急，今天（8月17日）再新增38人確診、1人死亡，累計有1656人確診，雖然沖繩縣政府誓言不讓醫療系統崩潰，但在疫情逐漸擴散下也漸漸難以支撐，日本厚生勞動大臣加藤勝信在今天（17日）表示，將會派遣護理師與公衛護理人員前往沖繩縣支援。

    根據《NHK》報導，目前沖繩縣每10萬人平均確診人數達33.86人，是全日本行政區最高，疫情近期惡化速度嚴重，而第二的東京都僅13.27人，護理師與公衛護理人員也嚴重不足；加藤表示，「就目前疫情的趨勢來看，情況相當緊迫，厚生勞動省已經收到沖繩縣知事玉城丹尼的請求，將會與全國知事會聯手調派所需的人力，前往沖繩支援」。

    目前沖繩縣初步急需10名護理師支援，最後總計共需要50名護理師，除了規劃從其他行政區協調出支援人力外，也不排除從自衛隊軍醫院中調遣護理師前往支援。

    另外，在檢視完沖繩縣各處保健所的防疫能量後，也會派出所需的公衛護理人員支援，未來若沖繩縣的確診人數仍持續增加，不排除後送至日本本島進行收治。

    截至今天（8月17日）日本時間晚間8點30分（台灣時間9點30分），日本今天新增641人確診、15人死亡，累計5萬7566人確診、1132人死亡，其中沖繩縣今天確診38人、1人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》日本沖繩疫情告急 求助中央支援50護理師
    2020-08-16 23:30

    武漢肺炎》日本沖繩疫情告急 求助中央支援50護理師
    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    2020-08-09 19:17

    武漢肺炎》疫情飆！日本沖繩增159確診 娛樂場所佔一半
    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂

    國泰青年節 三對三鬥出籃球魂
    武漢肺炎》日本疫情持續惡化 新增1351確診5死
    2020-08-05 23:44

    武漢肺炎》日本疫情持續惡化 新增1351確診5死
    武漢肺炎》日本沖繩緊急事態擴大至離島
    2020-08-05 22:00

    武漢肺炎》日本沖繩緊急事態擴大至離島
    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill

    鄉民討論聲量高 會呼吸的餅乾最Chill
    國際今日熱門
    2020-08-17 12:11

    索馬利亞飯店遭恐攻至少15死 安全部隊救出205人

    2020-08-17 00:38

    他揭柯粉粉專管理員是中國小粉紅 怒轟：企圖裂解台灣民主

    2020-08-16 23:27

    超過6萬人抗議大選舞弊 盧卡申科仍堅稱「重選就亡國了」

    2020-08-16 23:14

    4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播