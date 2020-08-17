武漢肺炎》沖繩醫療體系快撐不住 日厚生大臣承諾支援

日本沖繩縣武漢肺炎疫情告急，雖然沖繩縣政府誓言不讓醫療系統崩潰，但在疫情逐漸擴散下也漸漸難以支撐，日本厚生勞動大臣加藤勝信在今天表示，將會派遣護理師與公衛護理人員前往沖繩縣支援。（路透）

2020-08-17 22:02:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情告急，今天（8月17日）再新增38人確診、1人死亡，累計有1656人確診，雖然沖繩縣政府誓言不讓醫療系統崩潰，但在疫情逐漸擴散下也漸漸難以支撐，日本厚生勞動大臣加藤勝信在今天（17日）表示，將會派遣護理師與公衛護理人員前往沖繩縣支援。

根據《NHK》報導，目前沖繩縣每10萬人平均確診人數達33.86人，是全日本行政區最高，疫情近期惡化速度嚴重，而第二的東京都僅13.27人，護理師與公衛護理人員也嚴重不足；加藤表示，「就目前疫情的趨勢來看，情況相當緊迫，厚生勞動省已經收到沖繩縣知事玉城丹尼的請求，將會與全國知事會聯手調派所需的人力，前往沖繩支援」。

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目前沖繩縣初步急需10名護理師支援，最後總計共需要50名護理師，除了規劃從其他行政區協調出支援人力外，也不排除從自衛隊軍醫院中調遣護理師前往支援。

另外，在檢視完沖繩縣各處保健所的防疫能量後，也會派出所需的公衛護理人員支援，未來若沖繩縣的確診人數仍持續增加，不排除後送至日本本島進行收治。

截至今天（8月17日）日本時間晚間8點30分（台灣時間9點30分），日本今天新增641人確診、15人死亡，累計5萬7566人確診、1132人死亡，其中沖繩縣今天確診38人、1人死亡。

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