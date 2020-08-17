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    台海軍情》中國北斗系統完成 解放軍量產JDAM精準打擊

    傳解放軍JDAM導引炸彈進入量產階段，進入全面精確打擊新時代。圖為美韓JDAM轟炸演習。（歐新社）

    傳解放軍JDAM導引炸彈進入量產階段，進入全面精確打擊新時代。圖為美韓JDAM轟炸演習。（歐新社）

    2020-08-17 14:56:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國自1990年代開始自主發展「北斗全球衛星導航系統」計劃，首顆衛星於2000年發射，上月23日成功發射「北斗三號系統」的最後1顆衛星，完成部署，有中媒聲稱JDAM導引炸彈進入量產，進入全面精確打擊新時代。

    中國軍事自媒體「小飛豬的防務觀察」表示，14日《CCTV》介紹中國自製航空炸彈，曝光「國產慣導/衛星制導炸彈」已經批量生產，意味著中國空軍即將告別傳統航空炸彈，進入精準導引彈藥時代。

    JDAM為「聯合直接攻擊彈藥」（Joint Direct Attack Munition，簡稱JDAM）將本來無控的傳統航空炸彈轉變為可控，並能在惡劣氣象條件下使用的精確制導武器。彈藥的導引功能是由炸彈尾翼控制附件以及全球定位系統或慣性導航系統提供。

    報導聲稱，隨著「北斗全球衛星導航系統」升空，打破衛星導航定位長期被美國GPS壟斷的局面，由於美國拒絕對非北約盟友開放高精度GPS信號，所以其他國家使用INS/GPS存在較大障礙。

    而北斗系統使解放軍能夠做到「外科手術式精準打擊」、「定點清除」、「斬首行動」等依靠GPS的事情，且不會受制於美國，未來隨著自製製導炸彈普及，解放軍空軍對地攻擊將會全面邁入精確打擊時代。

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