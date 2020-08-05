中國高調宣傳「北斗衛星導航系統」 專家：內宣大於實效

中國國家主席習近平7月31日宣布北斗衛星導航系統正式開通。（美聯社資料照）

2020-08-05 23:12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國1994年啟動「北斗衛星導航系統」計劃，近日大動作宣傳北斗三號衛星導航系統開通，引起各界關注；對此，中國工程師金淳認為此舉是在「向西方國家秀肌肉」，台灣軍事專家李正修則指出，「對內宣傳的效果遠大於真正的實效」。

綜合媒體報導，中國自1990年代起自主發展「北斗全球衛星導航系統」，首顆衛星於2000年發射，今年6月23日成功發射「北斗三號系統」最後一顆衛星，完成部署，中國國家主席習近平7月31日宣布北斗衛星導航系統正式開通。

請繼續往下閱讀...

根據《大紀元》報導，國家政策研究基金會副研究員李正修接受專訪指出，美國目前已加強高科技產品出口限制，未來可能會對高科技技術限制使用、取消授權，甚至關閉其關鍵技術，而中國本身不具備晶片（芯片）技術，北斗系統能否正常運作都是問題。

前華為南京研究所工程師金淳表示，中共開發北斗系統的首要目的，是為了軍事用途，自主衛星定位系統是發展導彈系統的重要環節，首要用於中國導彈系統的導引；中共高調宣傳北斗衛星是要向美國等西方國家展示武力，說明美中之間軍事對抗已經公開化，未來在太空領域也有明顯表現。

針對中國政府的宣傳，李正修說，「事實上，它們為了跟美國並駕齊驅（的輿論效果），在宣傳上會言過其實」，總體來說，包含北斗衛星、航艦等領域，「對內宣傳的效果遠大於真正的實效，遠大於對美國和其他國家產生的威脅，很可能是為了達到『大內宣』的效果。」

北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其3日聲稱，全球有一半以上國家採用北斗系統，金淳則指出，北斗目前在中國都沒有完全實用化，中共會極力拉攏世界其他國家使用，就像華為5G一樣，「（各國）根據親美和親中路線，選擇自己的衛星定位系統」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法