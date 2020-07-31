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    台海軍情》中國北斗系統具「斬首行動」能力 習近平今主持開通儀式

    中國北斗三號最後一顆衛星於上月23日上午9時43分成功發射。（法新社）

    中國北斗三號最後一顆衛星於上月23日上午9時43分成功發射。（法新社）

    2020-07-31 16:44:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國自1990年代開始自主發展「北斗全球衛星導航系統」計劃，首顆衛星於2000年發射，上月23日成功發射「北斗三號系統」的最後1顆衛星，完成部署。系統開通儀式於今（31）日在北京人民大會堂舉辦，中共領導人習近平也到場宣布北斗衛星導航系統正式開通。

    綜合外媒報導，中國從1994年啟動「北斗衛星導航系統」計劃，於2000年發射首顆衛星中國北斗系統，並於2012年、2015年邁入二、三代系統。上月23日上午9時，第55顆衛星，也就是北斗三號系統的最後一顆衛星，於中國西昌衛星發射中心發射並成功進入軌道，完成了北斗三號星座部署最後一塊拼圖。

    在最後一顆衛星順利進入軌道後，「北斗全球衛星導航系統」建成開通儀式今天在北京人民大會堂舉行，中共領導人習近平帶著多名官員到場參加儀式，91歲的首任北斗衛星導航系統設計者孫家棟院士也坐上輪椅抵達現場。習近平在儀式上宣布「北斗三號全球衛星導航系統正式開通」。

    中國科學院官方微博「中國科普博覽」曾指出，美國GPS為人類戰爭史貢獻了幾個新詞「外科手術式精準打擊」、「定點清除」、「斬首行動」，也就是在數百公里外進行精準打擊，而北斗系統的建成，象徵著中國不僅能做到所有GPS能做的事情，還能夠完全不受制於人。

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