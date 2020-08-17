Notepad++因撐港被中國騰訊封鎖 網友道賀：恭喜解鎖成就！

Notepad++在推特公布遭騰訊封鎖的截圖。（圖擷取自Notepad++推特）

2020-08-17 13:11:29

〔即時新聞／綜合報導〕熱門的免費文字編輯軟體「Notepad++」近年積極聲援香港及新疆人權問題，更將新版本軟體命名為「Stand with Hong Kong（與港人同在）」，許多中國網軍也因此出征「Notepad++」的推特。而「Notepad++」在推特昨晚在推特宣布，該公司網站已被中國「騰訊網址安全中心」封鎖，許多網友紛紛留言恭喜獲得被封鎖「殊榮」。

Notepad++在推特貼出被騰訊封鎖的截圖畫面，並研判市因為先前釋出的挺港及「解放維吾爾」版本所致。從截圖上可得知，當用戶試圖在中國境內瀏覽 Notepad++官網的下載頁面時，騰訊網址安全中心會跳出「該網站可能會存在非法內容」的警告內容，並指出「該網站已被大量用戶舉報。可能發佈了國家明令禁止的內容，為保護你的人身及財產安全，建議您謹慎訪問。」

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許多網友也紛紛留言表示：「成就解鎖！」、「不能用是他們的損失～」、「被中國封鎖代表你正在作對的事！」、「恭喜你被中國封鎖了～」

Notepad++是由法籍華人侯今吾（Don Ho）所開發，是熱門的免費文字編輯軟體，而Notepad++持續關心人權議題及社會事務，今年4月時就曾在更新版本中加入「THANK YOU HEALTHCARE WORKERS」字眼，向前線醫護致謝，也曾先後聲援「解放維吾爾」 （Free Uyghur） 、法國「黃背心」運動及「八九六四」事件。

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