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    武漢肺炎》島國防疫有先天優勢 外媒評台灣等4國表現優異

    英媒《衛報》指出，由於海洋相對於陸地難以穿越，使國境更容易管理，這些優勢再加上嚴格的檢疫措施，已使有些島國成為遏止疫情的成功典範，這些國家包括紐西蘭、台灣、模里西斯以及古巴。（歐新社）

    英媒《衛報》指出，由於海洋相對於陸地難以穿越，使國境更容易管理，這些優勢再加上嚴格的檢疫措施，已使有些島國成為遏止疫情的成功典範，這些國家包括紐西蘭、台灣、模里西斯以及古巴。（歐新社）

    2020-08-16 22:22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情至今仍在全球肆虐，目前已有超過2146萬人確診，相對於位在大陸的國家，島國在防疫管理上更具優勢；英媒《衛報》指出，由於海洋相對於陸地難以穿越，使國境更容易管理，這些優勢再加上嚴格的檢疫措施，已使有些島國成為遏止疫情的成功典範，這些國家包括紐西蘭、台灣、模里西斯以及古巴。

    根據《衛報》報導指出，紐西蘭目前1609人確診，22人死亡，由於嚴格的邊境控管使紐西蘭只花3個月就清掉病毒，總理阿爾登（Jacinda Ardern）在今年3月禁止所有海外人士入境，除了國民與少數例外，所有新入境者都要接受2週的隔離措施，雖然紐西蘭在6月就宣布國內已本土0確診，但上周奧克蘭又出現新確診，不過所有跡象表明與境外移入或先前的本土案例無關。

    台灣目前477人確診，7人死亡，因過去SARS疫情的經驗促使台灣迅速採取防疫行動，在2月就禁止中國遊客、3月禁止全世界的遊客，這些措施使台灣成為全世界最快恢復正常生活的國家之一，現在所有新入境者都要先自我隔離2週，並透過「電子圍籬系統」進行監控、定期量測體溫，任何違反居家隔離規定者最高將面臨100萬新台幣的罰款。

    模里西斯目前344人確診，10人死亡，這個位在印度洋上的島國，是數個月來未有本土案例的少數國家之一，模里西斯在3月就封鎖邊境，除了海外的國民外，其他外國人士皆禁止入境，而每個新入境的人都必須先接受14天的隔離。

    古巴目前3229人確診，88人死亡，古巴在3月末關閉邊境後，自身資金不足但醫療人力足夠的健保系統對追蹤感染源做出極大的貢獻，自6、7月以來，古巴基本上已沒有武漢肺炎確診案例。

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