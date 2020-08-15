巴西確診、死亡都世界第2多 近半民眾認為「不是總統的錯」

民調顯示，有近半的巴西民眾認為當前疫情與總統波索納洛（圖中臉被口罩遮住者）無干。（美聯社）

2020-08-16 00:33:56

〔即時新聞／綜合報導〕儘管巴西的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數與死亡人數均高居世界第二，但據巴西民調公司資料頁報 （Datafolha）的調查顯示，有將近一半的巴西民眾認為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）並不需對此負責。

《路透》報導，這份民調於當地時間週六在南美洲最大報《聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）》刊出，內容指出，47％的巴西人並不將疫情慘烈的現況歸咎於波索納洛，而覺得他該為此負責的僅僅11％。資料頁報公司於8月11日至12日間訪問了2065人，並稱民調誤差值約為上下2個百分點。

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報導指出，衛生專家普遍對波索納洛的防疫決策感到不滿，因為這位巴西總統不但鼓吹民眾使用未經證實的抗瘧疾藥物來治療武漢肺炎，又把與他意見相左的衛生部長給趕下台。報導又指出，對於巴西不斷上升的死亡人數，波索納洛彷彿也視若無睹，並反對封城等措施。

而上週五（7日）發布的另一項民意調查的結果顯示，波索納洛的施政滿意度為自2019年以來最佳，有37％的民眾對他的評價為非常棒（Great）或不錯（Good），比6月份的32％提高了5個百分點。

根據統計，巴西在週五的確診數累計高達327萬5520例，死亡10萬6523人。

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巴西總統波索納洛一度拒絕戴口罩。（歐星社）

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