一覺回到解放前？「懷念吃糧票」標語再現引網罵「吃得太撐了」

中國某社區牆上新貼著「返璞歸真懷念吃糧票時代」的標語。（圖截自微博影片）

2020-08-14 14:52:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國再回計畫經濟時代？中國國家主席習近平日前對「制止餐飲浪費」做出「重要指示」，各地政府、媒體也迅速響應，中國人大也將透過立法等形式，明確規範制止餐飲浪費行為。日前微博上盛傳一段影片，某社區牆上新貼著「返樸歸真懷念吃糧票時代」的標語，稱讚毛澤東時代「計劃經濟」下的糧食管控體制，讓中國網友怒罵「太他x無恥了」。

中國近日大肆宣揚「節約糧食」精神，各地政府迅速響應，餐飲業協會推行「N-1點餐模式」，即10名客人一次只能點9人份的菜，網路上也發起「光盤挑戰」，相關標籤「常據」微博熱搜榜，但許多作法走火入魔，反招致批評。微博上近日流傳一段影片，某社區牆上新貼著「返樸歸真懷念吃糧票時代」的標語，大讚過去糧食生產不足時，推行的糧食管控體制。

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讓中國網友怒罵「太他x無恥了」、「吃得太飽撐傻了吧」、「哪裡標語，我要去潑糞」、「誰貼的標語？建議送他們去朝鮮（北韓）」、「還可以讓他們下鄉」、「如果不出意外的話，遲則5年內，快則3年內，就會回到糧票時代」、「這種標語就是先行試探指標」，目前大部分的相關影片、貼文已被刪除。

糧票是中國在50年代至90年代之間於計劃經濟體制下，推行的糧食管控體制，當時民眾若需購買食物除支付貨幣外，還須出示「購糧憑證」才能買到，因此有錢未必買得到，衍生出資源不足、分配不均、貧富差距擴大、賄賂換糧票等亂象。

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