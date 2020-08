波灣第一國！阿聯、以色列達成和平協議 建立全面外交關係

2020-08-13 23:55:07

〔即時新聞/綜合報導〕沒有邦交關係的以色列與阿拉伯聯合大公國13日達成歷史性的和平協議,兩國同意建立全面外交關係,以色列也將中止併吞約旦河西岸佔領區的計畫。

綜合外媒報導,美國總統川普(Donald Trump)在推特發文證實阿聯與以色列簽署和平協議。白宮官員稱,該協議被稱為《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords,暫譯),是以色列和約旦於1994年簽署和平條約後的首個類似協議。

白宮官員說,這份和平協議是以色列、阿聯和美國之間長期討論的結果。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)、阿布達比王儲Sheikh Mohammed Bin Zayed和川普,週四在電話中簽署了協議。

這使阿聯成為第一個與以色列外交關係完全正常化的波斯灣阿拉伯國家,是第3個與以色列建交的阿拉伯國家,之前的兩國分別是1979年的埃及和1994年的約旦。

川普於推特發文後,美國、阿聯和以色列發表了聯合聲明,稱「3國領導人同意以色列和阿聯之間的關係全面正常化...這一歷史性的外交突破將促進中東地區的和平」。

聲明表示,以色列和阿聯的代表團將在未來幾週舉行會議,簽署有關投資、旅遊、直航、安全、電信和其他問題的雙邊協議。預計2國會盡快互派大使和設立大使館。

外媒指出,這項協議讓川普在11月大選前獲得罕見的外交勝利。

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd