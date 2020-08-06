貝魯特爆炸以色列罕見聲援 市政大樓點亮黎巴嫩國旗

黎巴嫩貝魯特4日發生大爆炸，長期處於敵對關係的以色列表態將提供援助，特拉維夫市政大樓更點亮黎巴嫩國旗聲援鄰國。（路透）

2020-08-06 10:25:08

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，造成至少135人死亡、逾5000人受傷，長期與黎巴嫩處於敵對關係的以色列，也表態將提供人道援助，第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的市政大樓外牆在5日晚間亮起黎巴嫩的國旗，罕見聲援黎巴嫩。

綜合外媒報導，貝魯特港口爆炸事件後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令向黎巴嫩提供協助，特拉維夫市長霍爾代（Ron Huldai）也在5日晚間推文表示，「人性價值優先於一切衝突」，特拉維夫市政大樓點亮黎巴嫩國旗，象徵在這次災難事件後，以色列的心與黎巴嫩民眾同在。

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這項決定也引起部分民眾以及內閣佩雷茨（Rafael Peretz）的不滿，佩雷茨表示，向鄰國提供人道主義救援是正確的做法，但是「在特拉維夫的心臟地帶，升起敵國的旗幟」此舉令人質疑。總理納坦雅胡的兒子耶爾（Yair Netanyahu）則怒批這項行為違法。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）和外交部長艾希肯納齊（Gabi Ashkenazi）5日發布聯合聲明表示，以色列已透過國際安全和外交渠道向黎巴嫩政府接觸，並向當地提供醫療和人道主義救援。

以色列一名國防官員表示，在聯合國的支持下，以色列可以在邊境地區建立臨時醫院，協助治療黎巴嫩傷者。該名官員也表示，目前黎巴嫩尚未回應這項提議。

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