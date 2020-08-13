報復巴勒斯坦氣球彈攻擊 以色列實施燃料制裁

以色列國防部長甘茨宣布，對巴勒斯坦實施燃料制裁，停止往加薩走廊的燃料運輸。（歐新社資料照）

2020-08-13 16:15:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦日前向以色列和加薩走廊邊境發射「氣球彈」，造成邊境多起大火，以色列隨後也以軍事攻擊回應，並在今（13）日宣布，將停止送往加薩走廊的燃料運輸。

綜合外媒報導，巴勒斯坦在近期的行動中，將炸藥綁在成串的氣球上，讓氣球飄至以色列境內，引發火勢。試圖向以色列施壓，要求放鬆對加薩地區的封鎖，以推動新的經濟計畫。

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以色列國防部則表示，加薩走廊持續向以色列國土發射氣球彈，破壞區域安全和平，因此國防部長甘茨（Benny Gantz）宣布實施燃料制裁。根據以色列南部的消防單位報告，11日共出現60起氣球彈釀火的事件，昨（12）日則有24起，沒有傳出任何人員傷亡的消息。

據報導，在實施燃料制裁前，以色列已關閉往返加薩走廊的主要商業通道、縮減巴勒斯坦的漁區範圍，並以戰機和坦克攻擊伊斯蘭遜尼派組織哈馬斯（Hamas）的軍事基地。

哈馬斯發言人巴爾洪（Fawzi Barhoum）則批評以色列的制裁是「嚴重侵略行為」，旨在「加劇巴勒斯坦居民危機」。據報導，加薩走廊地區，大部分燃料和天然氣都仰賴以色列進口。世界銀行統計，加薩地區有200萬人口，其中一半以上生活貧窮。

巴勒斯坦近期多次向以色列施放「氣球彈」，造成邊境多起大火。（歐新社）

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