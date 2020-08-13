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    美商會調查：4成美商有意撤離香港 75％對前景悲觀

    受美國制裁中國、香港措施，以及香港國安法影響，有將近4成的美商表示有意撤離香港。圖為香港天際線。（路透檔案照）

    受美國制裁中國、香港措施，以及香港國安法影響，有將近4成的美商表示有意撤離香港。圖為香港天際線。（路透檔案照）

    2020-08-13 20:59:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕受美國制裁中國、香港措施，以及香港國安法法條內容模稜兩可影響，有將近4成的美商表示，有意撤離香港。

    香港美國商會13日公佈香港國安法影響民調報告，受訪154家在香港營運的美國企業中，39%說已有計劃將資本、資產或業務撤離香港，這個比例比7月時調查的35.5%還高；其餘61%的受訪美商說尚無計畫撤離。

    「南華早報」引述這份調查結果，在個人層面，更有53%的受訪美國商界人士說已在考慮離開香港，暫不打算離開的比例約46%。受訪美商約佔香港美國商會會員13%，55%總部設於美國、約32%設在香港。

    香港美國商會說，由於倍受爭議的香港國安法，美國企業考慮離開香港的趨勢已經變得「更加顯著」，「整體而言，與企業相比，已在考慮離開的商界人士所佔比例較高；考慮撤離的企業中，5/6（約83%）在思考中、長期內離開」。

    調查發現，80%的美商說，他們現在比1個月前更擔心香港國安法，7月調查時這個比例是68%；受訪企業人士說，國安法在執法、影響規模上缺乏透明度。調查也詢問對美國「香港自治法」（HKAA）、以及總統行政命令撤銷香港特殊待遇地位之影響，56%受訪者說靜觀其變，45%說員工士氣已受衝擊。

    75%的美商對香港整體企業前景短、中或長期感到悲觀：其中10%認為短期樂觀、中長期悲觀，將近32%短期悲觀、但中長期樂觀；另外，受訪的14%美商認為不論短、中、長期都覺得樂觀。另外，超過55%美商擔心美國企業在香港和亞洲地區的長期競爭力，45%擔心美國針對特定產業的制裁會造成意料之外的後果。

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