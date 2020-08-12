香港人考慮移民 經濟負擔成難題

香港人林女士和她的兒子（見圖）7月3日站在香港街頭。（美聯社）

2020-08-12 23:10:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警10日大肆抓捕民主派人士，促使香港人士更緊迫思考是否移民他國。

根據《KHON》報導，香港人林女士正在考慮是否移民，但各種因素導致困難重重，其中最重要的問題是經濟能力。許多擁有英國國民（海外）護照的香港人士考慮移居英國的前殖民地，林女士表示：「我曾想過搬到澳洲或英國，但我們現在沒有這樣的經濟能力可以負擔移民費用。」

請繼續往下閱讀...

據了解，林女士的家庭每個月的收入為4300美元（約12萬台幣），「我們不用擔心平日生活所需，但沒有更多餘的錢可以移民了。」在這個擁有億萬富翁人數最多的城市中，卻有20%的香港家庭在貧窮門檻以下生活，可見移居海外不是每個香港人能負擔得起的選擇。

林女士的父母於1970年代離開中國，來到香港尋求經濟與政治上的自由，而林女士也積極參與各種抗議活動，許多香港年輕人與她一樣，希望爭取更多民主與自由空間。但是，若移居到鄰近並擁有民主政治的台灣，林女士表示，經濟上仍相當緊迫。今年7月，台灣政府設置了專門協助香港人士來台的部門，根據統計，截至7月27日，已有1000多份諮詢申請，而多數都與移民有關。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，「移民」對香港人民將會是非常艱困的，特別是那些背負債務的人，而能負擔得起移民費用，又同時能保持西方中產階級生活的人，大約只有人口的10%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法