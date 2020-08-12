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    怕美國制裁！港警儲蓄會急搬錢 百億資產轉中資銀行

    香港警察7月21日在元朗執法。（美聯社檔案照）

    香港警察7月21日在元朗執法。（美聯社檔案照）

    2020-08-12 23:33:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府近日制裁中國、香港官員名單中，包括兩名香港前、現任警務處處長，警察人員的儲蓄互助會如今也擔心名下資產遭波及，正將上百億港元的資產、投資轉移到中國的銀行。

    香港「南華早報」12日報導，資產估計達110億港幣的香港警察儲蓄互助社10日通知4萬5000名社員，有會員表達擔心該社資產受美方一連串針對香港政府的制裁措施影響，因此社方5月底就著手「陸續將我們的資產和投資，從海外銀行撤回和轉移到多家位於中國的銀行，相關工作現在還在進行中」，也呼籲社員，在當前香港經濟因「社會暴力事件、新冠疫情和美中政治角力」極為波動之際，「做出適當的財務安排」。

    「立場新聞」、「香港01」報導，香港警察儲蓄互助社主要為在職和退休員警提供存款和貸款服務，據稱利息回報比一般銀行高，去年「反送中」運動期間，該組織曾提供被抗爭者揭露身分的「警二代」轉學貸款，額度為每年學費的兩倍，上限30萬港幣，此外，其名下也有不少房產。網友因這次美國制裁行動，發現該組織原來坐擁百億資產，直言「感覺被榨乾」，要求美國列入制裁對象。

    美方日前宣布制裁中國、香港11名高層官員，其中包括香港警務處前任處長盧偉聰、現任處長鄧炳強，制裁措施包括凍結其在美資產，禁止美國企業與其交易。

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