火上澆油！央視主播打氣變「講屁話」 中國網民暴動了

2020-08-13 00:48:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國2020年災難不斷，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、鼠疫等病毒疾病，以及洪水天災接踵而至，中國《央視》主播近日在電視上稱「再大的困難除以14億，也會變得微不足道」，這句話讓壓抑已久的中國網友暴動，痛批該名主播「講屁話」。

中國《央視》8日的「主播說連播」橋段，由當家主播康輝現身螢光幕前，他表示，「疫情、汛情，2020我們經歷了不少意外。但是，再大的困難除以14億，也會變得微不足道，再小的力量乘以14億，也足以戰勝一切困難！挑戰還會有，只要大家手拉手在一起，就能挺過去！傳遞！一起加油！」

不過，這段畫面播出後，並沒有如同其他《央視》製播的影片被其他官媒的微博帳號轉發，原來是中國網友陸續出現了不滿聲浪，因此讓各官媒不敢轉貼影片，以免網民評論湧入，沒想到，「中國東方文化研究會文教藝術專業委員會」的官方微博還是轉貼了影片，立刻被網友圍攻，最後只得把影片下架。

但是，中國網友並沒有因此罷休，甚至開啟了討論串痛批「分房子的時候呢？按級別配車的時候呢？享受高幹病房的時候呢？不想想14E？」、「困難為什麼要除以14E？分紅的時候呢，14E在哪裡？」、「真他媽聰明，這乘除法運用到了極致」、「還是那點套路，怎麼沒有長進呢？」、「這是說有難要同當，有福的時候呢？」、「恬不知恥！」

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