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    評賀錦麗「討厭」、「糟糕」 川普：很意外拜登選她當副手

    川普用「討厭」（Nasty）、「糟糕」（Horrible）等詞來形容賀錦麗，稱很意外拜登會選她當副手。（路透）

    川普用「討厭」（Nasty）、「糟糕」（Horrible）等詞來形容賀錦麗，稱很意外拜登會選她當副手。（路透）

    2020-08-12 13:54:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨準總統候選人、前副總統拜登宣布，加州女參議員賀錦麗（Kamala Harris）將作為他的副手，賀錦麗也將成為美國首位亞非裔女性副總統候選人，川普用「討厭」（Nasty）、「糟糕」（Horrible）等詞來形容賀錦麗，稱很意外拜登會選她當副手。

    綜合美媒報導，拜登在推特上宣布，加州亞非裔女參議員賀錦麗將作為他的副手，稱讚賀錦麗是一名為小人物而戰的鬥士，且是美國最優秀的公職人員之一；在白宮疫情記者會上，川普被問到拜登副手人選公布一事，川普表示賀錦麗曾是他的第一選項，但她在初選中表現得很差，僅獲得2%的票數，拜登會選她令她有點驚訝。

    川普說：「我觀察她很久了，我有一點驚訝」，表示在對大法官提名人選卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的態度非常令人討厭，「她質詢卡瓦諾法官時的態度相當糟糕，令人感到非常討厭」，川普稱這一幕讓他難以忘懷。

    川普又補充到，在初選時賀錦麗對拜登也「非常非常討厭」，川普稱對拜登來說，她可能比寶嘉康蒂（Pocahontas，風中奇緣女主角，印地安人公主）還要讓人討厭，川普說他指的是民主黨女參議員華倫。

    華倫也曾表態參選美國總統選舉，但因初選結果不如預期宣布退選，也是拜登富首的熱門人選之一，曾在書中自稱是「印第安人後裔」而引發廣泛討論。

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