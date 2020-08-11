為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇傻！國外航班24人染疫 芬蘭將對高風險旅客強制篩檢

    芬蘭一架從國外入境的班機有24名乘客被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），芬蘭當局將對高風險地區的旅客實施強制性篩檢。圖為赫爾辛基機場檢疫人員。（美聯社）

    芬蘭一架從國外入境的班機有24名乘客被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），芬蘭當局將對高風險地區的旅客實施強制性篩檢。圖為赫爾辛基機場檢疫人員。（美聯社）

    2020-08-11 09:35:30

    〔即時新聞／綜合報導〕一架從北馬其頓首都史高比耶起飛的班機，降落於芬蘭後機上157名乘客赫然有24人被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對此芬蘭當局震驚不已，決定對高風險地區的旅客實施強制性篩檢。

    據《路透》報導，芬蘭家庭事務和社會服務部長基魯（Krista Kiuru）表示，當局追查到史高比耶和羅馬尼亞首都布加勒斯特，是芬蘭近期病例的主要來源，因此8日在土庫機場（Turku airport）針對史高比耶一架班機乘客進行自願性測試，怎知竟然有24人確診。

    芬蘭政府指出，若旅客出發的國家在14天內每10萬人當中有8至10起病例，那麼入境後就會被強制隔離14天並篩檢，目前全球大多數國家的旅客都符合此規則，但不包括25個感染率較低的國家，例如義大利、日本、希臘和挪威。

    基魯說，如果航空公司得知在抵達芬蘭後可能會接受強制性武漢肺炎篩檢，那麼航空公司就必須告知旅客此事，任何人不遵守14天隔離措施將面臨最高3個月的牢獄之災或罰款。

    芬蘭上個星期7天內的感染率為每10萬人當中2.3人確診，截至10日為止共有7601起病例、333人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路透：全球武肺確診破2000萬 譚德塞促各國捐錢
    2020-08-11 09:01

    路透：全球武肺確診破2000萬 譚德塞促各國捐錢
    武漢肺炎》累計逾5萬例確診 日本疫情散播加速
    2020-08-10 22:44

    武漢肺炎》累計逾5萬例確診 日本疫情散播加速
    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告

    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告
    武漢肺炎》不擔心二波疫情？ 強森：英國9月全面開學！
    2020-08-10 20:05

    武漢肺炎》不擔心二波疫情？ 強森：英國9月全面開學！
    武漢肺炎》澳洲維州增322例確診 19例死亡數創單日新高
    2020-08-10 15:36

    武漢肺炎》澳洲維州增322例確診 19例死亡數創單日新高
    國際今日熱門
    2020-08-10 10:45

    軍情動態》新加坡國慶日閱兵 豹2戰車丶F15戰機編隊秀肌肉

    2020-08-10 10:36

    以色列珠寶商推出全球最昂貴口罩 要價4412萬元

    2020-08-10 11:22

    黎智英父子被捕 近200警帶「爆破工具」搜香港壹傳媒大樓 影片

    2020-08-10 12:54

    統計指全球武肺確診破2千萬 網友：約40天就增千萬例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播