嚇傻！國外航班24人染疫 芬蘭將對高風險旅客強制篩檢

芬蘭一架從國外入境的班機有24名乘客被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），芬蘭當局將對高風險地區的旅客實施強制性篩檢。圖為赫爾辛基機場檢疫人員。（美聯社）

2020-08-11 09:35:30

〔即時新聞／綜合報導〕一架從北馬其頓首都史高比耶起飛的班機，降落於芬蘭後機上157名乘客赫然有24人被驗出確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對此芬蘭當局震驚不已，決定對高風險地區的旅客實施強制性篩檢。

據《路透》報導，芬蘭家庭事務和社會服務部長基魯（Krista Kiuru）表示，當局追查到史高比耶和羅馬尼亞首都布加勒斯特，是芬蘭近期病例的主要來源，因此8日在土庫機場（Turku airport）針對史高比耶一架班機乘客進行自願性測試，怎知竟然有24人確診。

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芬蘭政府指出，若旅客出發的國家在14天內每10萬人當中有8至10起病例，那麼入境後就會被強制隔離14天並篩檢，目前全球大多數國家的旅客都符合此規則，但不包括25個感染率較低的國家，例如義大利、日本、希臘和挪威。

基魯說，如果航空公司得知在抵達芬蘭後可能會接受強制性武漢肺炎篩檢，那麼航空公司就必須告知旅客此事，任何人不遵守14天隔離措施將面臨最高3個月的牢獄之災或罰款。

芬蘭上個星期7天內的感染率為每10萬人當中2.3人確診，截至10日為止共有7601起病例、333人死亡。

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