接二連三開戰場 法專家：川普逐步挑戰北京

法國專家波恩達茲認為，川普在不越過紅線的前提下，有步驟地挑戰北京當局。（彭博）

2020-08-11 10:42:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生及公共服務部部長阿札爾（Alex Azar）抵台訪問3天，阿札爾也是自台美斷交後來台的最高層級官員，不過阿札爾此次出訪卻引發中國不滿，法國戰略研究基金會研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）認為，川普在選前之所以這麼作，目的在於向美國選民展示他「有能力對抗北京威脅」，且川普不會越過紅線，有步驟地挑戰北京當局。

《法廣》引述法國《回聲報》報導指出，波恩達茲分析台美此次交流表示，阿札爾訪台有高度政治意義，展現台美在國家安全事務上的連繫，而對於川普來說，他需要在選前不越過北京紅線的基礎上，有步驟地挑戰北京，這也是川普的選戰策略，抗擊北京不僅是川普勝選的方法之一，也回擊了民主黨先前批評他「對北京軟弱」的控訴。

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波恩達茲認為，川普如果想「更上層樓」，有可能會讓台灣衛福部長陳時中訪問美國，可以肯定的是，川普政府為這次阿札爾訪台保留足夠的媒體空間，而川普的目的也是要讓北京陷入危機，藉此顯示民主黨面對來自北京的威脅完全無能為力。

《回聲報》報導中也提到，川普在挑戰北京當局方面可說是「全面出擊」，包括香港、新疆、華為、Tik Tok等戰線一條接一條，如今又增添台美對話議題，川普希望能藉此在美國選民心目中成為「抵抗中國威脅的捍衛者」。

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