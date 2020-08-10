武漢肺炎》島根縣高中足球社爆群聚感染 確診人數爆增至91人

位在日本西部沿海的島根縣，當地的立正大學淞南高校昨天爆發群聚感染，單日確診從前一天的2人直接暴漲至91人，整整是原先累計人數近3倍之多。圖為事發學校宿舍。（圖擷取自立正大學淞南高校官網）

2020-08-10 18:10:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自第二波疫情復燃以來，每日新增人數始終居高不下，不過疫情幾乎集中在城市地區，大部分鄉村地區的確診人數不多；然而位在日本西部沿海的島根縣，直到8月8日時累計確診人數僅31人，但昨天（9日）當地有間高中的足球社爆發群聚感染，校園確診病例從前一天的2人直接暴漲至91人，整整是原先累計人數近3倍之多。

根據《NHK》報導，這間位在島根縣松江市的足球名校「立正大學淞南高校」的足球社宿舍爆發群聚感染，造成80名住宿學生、6名通勤學生以及2名相關老師確診武漢肺炎，另外還有3名曾經出入宿舍的70多歲男子為密切接觸者，最後也確診。

請繼續往下閱讀...

由於8月8日該足球社有1位學生確診，因此當局在昨天安排除了返鄉學生以外的135名足球社學生以及6名教職員接受檢測，結果確診88人，今天（10日）又擴大安排除了足球社相關人員外的全校師生共200人進行檢測。

目前確診的91人中沒有重症患者，但有30名學生出現發燒與喉嚨痛的症狀，松江市政府預估未來可能還會有40名患者入院治療；目前島根縣共累計122人確診，其中有超過7成確診人數是源自此次群聚感染。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法