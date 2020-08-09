11歲男童挑釁棕熊被拖入鐵籠慘死！ 2熊遭園方擊斃

俄羅斯1名男童挑釁棕熊，被拖入鐵籠內慘死，2隻熊也遭擊斃。示意圖，非本新聞事件。（路透）

2020-08-09 16:13:58

〔即時新聞／綜合報導〕只可遠觀而不可褻玩焉！近來，俄羅斯度假村達戈米斯（Dagomys）發生一起憾事，有名11歲的男童尼基塔（Nikita）為了向同行的2名女孩炫耀自己很勇敢，竟然不斷挑釁動物園內的棕熊，沒想到卻被棕熊拖入鐵籠，被當作球拋來拋去，最終慘死籠內，而園方為了搶回男孩殘破的遺體，只能將籠內的2隻棕熊擊斃。

根據外媒《每日郵報》報導，當時尼基塔為了向女孩們展現自己的勇敢，靠近小型動物園區的棕熊圍欄，試圖和棕熊合照，沒想到發生意外。目擊者表示，「他拍了拍熊的爪子，以表明他有多酷」，沒想到瞬間熊瞬間把他拖進去籠子裡，「牠們把他當作球扔來扔去，直到他傷重身亡」。儘管園方後來派人槍殺了2隻棕熊，也為時已晚。

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報導提到，目睹了整個過程了2名女孩心靈受創，正在接受心理輔導，俄羅斯調查委員會也以「過失致死罪」起訴該園區業主，索奇（Sochi）市長阿列克謝·科帕戈洛斯基（Alexey Kopaygorodsky）表示，為免孩子暴露在未知的風險中，應關閉該渡假村內所有的小型動物園。男童的姑姑埃夫格尼亞·米哈伊洛娃（Evgenia Mikhailova）則表示，「發生這種事情，真是令人恐懼」。

對此，網友紛紛傻眼表示，「棕熊何辜」、「為什麼都不用麻醉槍」、「乾熊屁事，害死動物，家屬不用負責？」、「小屁孩害死自己，爸媽沒在旁邊也有問題」、「最可憐的是女童吧，這個心裡陰影面積」、「原來熊在俄國只算是迷你動物，那猛獸區大概有暴龍吧」，不過也有人指出，「發生這種事是大人的錯，安全措施沒做完善，希望童和熊都RIP」、「棕熊也自由了，如果註定被關一輩子的話 」。

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