貝魯特示威釀238傷1死 外交部遭人攻入

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（歐新社）

2020-08-09 07:46:53

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已造成158喪命，估計至少6000人受傷。數千名群眾為此不滿集結在市中心抗議，部分人更闖入外交部，並宣稱將該處改名做「革命總部」，在示威者與警方激烈衝突下，目前傳出有至少238人受傷，以及1名警員死亡。黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）稱將會要求提前大選，以解決國內結構性危機。

貝魯特港區4日發生大爆炸，黎巴嫩衛生當局最新公告數據顯示，爆炸已造成158人喪命，受傷人數估計至少6000人，失蹤人數則降至21人。在爆炸發生後數十萬人無家可歸，有數千名抗議群集結在市中心，除表達對政治人物的憤怒不滿，也將大爆炸歸咎於政客的貪腐和無能。民眾舉起「你們全是殺手」的標語，還有人高叫「政權倒台」等口號。還有婦女向巡邏的士兵喊話，呼籲一起加入對抗政府。

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據指示威抗議民眾集結在市中心烈士廣場（Martyrs' Square），並試圖衝破路障前往國會大樓，過程中有人向警員丟石頭，警方則施放催淚彈及發射橡膠子彈企圖驅散人群，造成多人中彈流血，稍早並傳出有幾十人闖入外交部，焚燒總統奧恩（Michel Aoun）的肖像，指奧恩是造成國家政治與經濟危機的罪魁禍首。退休軍官拉瑪（Sami Rammah）更透過擴音器宣稱正接管外交部，並將該處改名做「革命總部」，並呼籲民眾上街要求起訴一切貪腐者。總統奧恩先前曾提及，將徹查爆炸是否由外部干預引起，但拒絕展開國際調查。

據黎巴嫩紅十字會表示，在示威抗議現場已就地治療175名傷者，並將另外63人送往鄰近醫院救治。警方則稱有1名員警在貝魯特市中心與抗議群眾爆發衝突期間喪生。針對群情激憤，黎巴嫩總理狄亞布則發表電視講話，表示將尋求提早舉行國會大選，並稱這是「擺脫國家結構性危機」的唯一途徑。

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（美聯社）

黎巴嫩首都貝魯特爆炸發生後造成數十萬人無家可歸，有數千名抗議群集結在市中心，在示威者與警方激烈衝突下，目前傳出有至少238人受傷，以及1名警員死亡。（歐新社）

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（法新社）

黎巴嫩首都貝魯特爆炸發生後造成數十萬人無家可歸，有數千名抗議群集結在市中心，在示威者與警方激烈衝突下，目前傳出有至少238人受傷，以及1名警員死亡。（歐新社）

黎巴嫩首都貝魯特爆炸發生後造成數十萬人無家可歸，有數千名抗議群集結在市中心，在示威者與警方激烈衝突下，目前傳出有至少238人受傷，以及1名警員死亡。（美聯社）

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（法新社）

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（法新社）

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。數千名群不滿集結在市中心抗議。（法新社）

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