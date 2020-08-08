震驚粉絲！《週刊少年JUMP》漫畫原作者 涉猥褻女國中生被捕

松木達哉為《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》的原作者，消息一出震驚粉絲。（擷取自《週刊少年JUMP》官網）

2020-08-08 22:02:51

〔即時新聞／綜合報導〕在《週刊少年JUMP》連載作品的日本29歲漫畫家松木達哉，因涉嫌猥褻多名女國中生遭到逮捕。目前他已經坦承犯行，警方正在進行更進一步的調查。松木達哉為《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》的原作者，消息一出震驚粉絲。

綜合日媒報導，日本警視廳表示，松木達哉於6月18日晚間8點在東京中野路上，騎腳踏車接近女國中生，觸摸對方身體後逃逸；沒多久後，離事發地約2公里處，又發生類似的女國中生遭猥褻事件，警方認為犯案者可能為同一人，並在調閱監視器後，認為犯案者容貌與松木達哉相似。警方指出，松木達哉接受調查後承認犯行。

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相關新聞發布後，在日本社群平台掀起軒然大波，粉絲紛紛震驚表示「騙人，不可能」、「發生了什麼事？」；《週刊少年JUMP》編輯部目前已發布聲明，表示他們對此高度重視，確認事實後，將採取適當措施。同時也深深對讀者表示歉意。

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