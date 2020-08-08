為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    震驚粉絲！《週刊少年JUMP》漫畫原作者 涉猥褻女國中生被捕

    松木達哉為《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》的原作者，消息一出震驚粉絲。（擷取自《週刊少年JUMP》官網）

    松木達哉為《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》的原作者，消息一出震驚粉絲。（擷取自《週刊少年JUMP》官網）

    2020-08-08 22:02:51

    〔即時新聞／綜合報導〕在《週刊少年JUMP》連載作品的日本29歲漫畫家松木達哉，因涉嫌猥褻多名女國中生遭到逮捕。目前他已經坦承犯行，警方正在進行更進一步的調查。松木達哉為《週刊少年JUMP》連載人氣漫畫作品《act-age 新世代演員》的原作者，消息一出震驚粉絲。

    綜合日媒報導，日本警視廳表示，松木達哉於6月18日晚間8點在東京中野路上，騎腳踏車接近女國中生，觸摸對方身體後逃逸；沒多久後，離事發地約2公里處，又發生類似的女國中生遭猥褻事件，警方認為犯案者可能為同一人，並在調閱監視器後，認為犯案者容貌與松木達哉相似。警方指出，松木達哉接受調查後承認犯行。

    相關新聞發布後，在日本社群平台掀起軒然大波，粉絲紛紛震驚表示「騙人，不可能」、「發生了什麼事？」；《週刊少年JUMP》編輯部目前已發布聲明，表示他們對此高度重視，確認事實後，將採取適當措施。同時也深深對讀者表示歉意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日動畫公司曾製作神作《EVA》 社長因強拍聲優裸照被捕
    2019-12-05 13:43

    日動畫公司曾製作神作《EVA》 社長因強拍聲優裸照被捕
    日本國寶漫畫大師松本零土訪義 驚傳中風情況危急
    2019-11-16 13:07

    日本國寶漫畫大師松本零土訪義 驚傳中風情況危急
    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告

    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告
    日本「變態小7」 超商店長半夜猥褻女顧客
    2018-09-25 16:53

    日本「變態小7」 超商店長半夜猥褻女顧客
    不想斷尾留遺憾 日本粉絲集資給漫畫家畫完結篇
    2018-07-25 11:20

    不想斷尾留遺憾 日本粉絲集資給漫畫家畫完結篇
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-08 00:26

    美墨邊境又見走私隧道 有水有電還加軌道

    2020-08-08 00:29

    林夕改詞《約定》贈羅冠聰 小粉紅瞎嗆：不尊重原作者「佚名」

    2020-08-08 00:00

    加強抗中力道！美國兩黨議員致函印度外長籲「加強合作」

    2020-08-07 23:46

    驚悚！愛犬狂咬讓6歲男童臉部毀容 近千網友捐款救命

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播