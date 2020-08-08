天津曾炸過！貝魯特驚爆後 中國急抽查11省4港化學品企業

黎巴嫩貝魯特4日發生引燃硝酸銨的大爆炸。（法新社）

2020-08-08 17:41:12

〔中央社〕黎巴嫩貝魯特4日發生引燃硝酸銨的大爆炸，曾經在2015年同樣歷經天津大爆炸的中國，今天官方發布，要記取貝魯特事故教訓，對11省和4個重點港口抽查與硝酸銨有關的企業。

根據中國應急管理部微信公眾號，為深刻記取黎巴嫩貝魯特重大爆炸事件教訓，國務院安全生產委員會辦公室立即專題部署開展硝酸銨等爆炸性重點管控化學品生產儲存企業及港口貨場「明查暗訪」工作。

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官方已在7日派出6個工作組，赴河北、山西、福建、山東、河南、陝西、雲南、貴州、重慶、四川、甘肅等11個省分和天津、青島、上海、寧波港等4個重點港口，重點抽查轄區內硝酸銨生產、儲存數量大的企業、化工園區和涉及硝酸銨流向的港口貨場。

這份公告特別提到，2015年8月12日天津港瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故，調查報告中有關涉及港區的事故防範措施落實情況，也是這次檢查的內容重點。

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸。調查指向，貝魯特港口存放的2750噸硝酸銨，因為未獲妥善處理而爆炸。至7日已知有154人死亡，逾5000人受傷。「華爾街日報」分析，這次貝魯特大爆炸的威力相當於300噸至700噸TNT（黃色炸藥）當量。

而2015年的天津港爆炸事故，共造成165人遇難、8人失蹤，798人受傷，調查指當晚兩次爆炸當量之和相當於450噸TNT炸藥。

根據調查報告，天津大爆炸的直接原因是：瑞海公司危險品倉庫運抵區南側集裝箱內硝化棉由於濕潤劑散失出現局部乾燥，在天氣高溫等因素的作用下加速分解放熱，積熱自燃，引起相鄰集裝箱內的硝化棉和其他危險化學品長時間大範圍燃燒，導致堆放於運抵區的硝酸銨等危險化學品發生爆炸。

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