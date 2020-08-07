爆炸再掀反政府聲浪 黎巴嫩示威爆警民衝突

黎巴嫩首都貝魯特6日晚間示威爆發警民衝突。（路透）

2020-08-07 11:24:18

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩反政府示威者6日晚間在議會外進行抗議，並開始縱火、扔石頭破壞街道商店，隨後警方發射催淚瓦斯，引發示威者與安全部隊衝突，造成數名示威者受傷。

綜合外媒報導，黎巴嫩首都貝魯特4日發生爆炸意外，再次激起民眾對政府的不滿，示威者怒批政府扣留2750噸硝酸銨，卻沒有實施安全措施，政府的疏忽導致爆炸，造成137人死亡，約5000人受傷。示威者也呼籲8日再舉行大規模的反政府抗議。

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在爆炸事件發生前，黎巴嫩已深陷1975到1990年內戰以來，最嚴重的經濟危機。黎巴嫩自去年10月多次爆發反政治菁英示威，要求政府改革，前總理哈里里（Saad al-Hariri）更在抗議活動的壓力下辭職。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在前往災區慰問時表示，黎巴嫩需要看到政府「明顯的改變」，並強調自己會支持黎巴嫩人民。當地居民也高呼口號，要法國幫忙黎巴嫩人民「革命」，推翻腐敗的黎巴嫩政府。

這次貝魯特爆炸事件截至目前為止，已有2名黎巴嫩官員宣布辭職，議員哈馬德（Marwan Hamadeh）與駐約旦大使查蒙（Tracy Chamoun）於5日、6日先後辭職，並表示爆炸事件完全是當局的過失，顯示黎巴嫩的領導階層需要改變。

黎巴嫩首都貝魯特6日晚間示威爆發警民衝突。（美聯社）

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