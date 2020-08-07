習近平的「美國情婦」出書了？網友看了全笑翻

中國領導人習近平被寫進一本書裡，引發網友廣大討論。（美聯社）

2020-08-07 12:19:43

〔即時新聞／綜合報導〕習近平的「美國情婦」出書了？近來，有不少網友發現「亞馬遜」（Amazon）官網有一本很有趣的書，書名就叫《Xi's the One》，內容敘述一名芝加哥女服務生與中國領導人習近平的愛情故事。對此，中國網友紛紛笑噴表示，「我只想問這書什麼時候出精裝版？」，台灣網友也笑回，「有沒有實體本啊我一定買」、「『只有白痴會以為是真的』 （作者特別註明）」、「快笑死XDDD」

有網友在網路論壇「PTT」發文表示，習近平的「美國情婦」出書了，書名就叫《Xi's the One》，封面看起來很有趣，內容則提到習包養她8年，每個月中國大使館會給她1萬美元，她不時會到中國與習發生關係，但近期因為不給錢了，所以她寫書爆料出來。不過作者也在開頭註明，「這個小說所有的元素都是虛構的，只有笨蛋才會認為是真的」。

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從「亞馬遜」 的官網則可以看到簡介這麼寫著，「她，芝加哥披薩店裡，過勞且寂寞的女服務生；他，中國共產黨中央委員會總書記，諸事繁多之下，到美國遊玩放鬆心情」、「當他們在披薩店外偶遇，兩人原先枯燥無味的生活，頓時像窯烤爐一樣急遽升溫」、「『叫我習大大』，他這樣說，從此黛蘭妮牽起習近平粗糙厚實的手，帶領他進行芝加哥旋風之旅」。

有認真看完的讀者在底下留言評論，「精彩的故事、精美的圖像，以及大量有趣的元素，一旦我開始閱讀這本書，就完全無法停下，唯一的遺憾是故事遺漏了COVID-19」、「這是一本內容充實的著作，蘊含豐富的隱喻，作者卻在不到30頁的篇幅內完成，唯一可惜的是，主角工作的披薩店應該改為芝加哥風格的砂鍋店，比較不違和」。

甚至有中國網友看到後，趕緊到微博發文表示，「快去美亞搜《Xi's the One》，你們會回來感謝我的​」，看到的中國網友也紛紛笑回，「1個月才1萬美元，包子也太吝嗇了」、「包子能有這種身材？這分明是顛倒是非污衊我們大大，來人，把作者給我拉進清單」、「我只想問這書什麼時候出精裝版？」

台灣網友看了則笑噴，「還以為亂翻譯，點進去真的寫Xi Dada，笑死XD」、「霸道總書記與俏皮女店員」、「感覺讀這本會笑爛」、「有沒有實體本啊我一定買」、「情婦每月1萬美元，我只能說貧窮限制了作者的想像力」、「支那整天造謠，現在被倒打一槍了吼」，不過也有人表示，「香港銅鑼灣書店那群老闆、店長，就是出版習近平的香艷史而惹上牢獄之災的，這女的膽子真大」、「假的就不會被滅口嗎？」

亞馬遜上架的小說，封面、簡介、內容都讓網友笑翻了。（圖擷取自Amazon官網）

有讀者表示，該書的封面印入他的腦海中，一輩子也忘不掉。（圖擷取自Amazon官網）

作者在開頭有註明該書全部的元素都是虛構的，「只有笨蛋才相信」。（圖擷取自Amazon官網）

有中國網友看了以後，到微博發文推薦。（圖擷取自微博）

其他中國網友看了紛紛笑噴。（圖擷取自膜乎）

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