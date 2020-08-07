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    西非外海移民船翻覆 全船僅1人倖存

    許多移民、難民會冒險搭乘船隻前往歐洲，尋求更好的工作和生活。6日再傳移民船翻覆的事件，約載有40人的船隻僅1人倖存。圖為移民船示意圖。（法新社資料照）

    許多移民、難民會冒險搭乘船隻前往歐洲，尋求更好的工作和生活。6日再傳移民船翻覆的事件，約載有40人的船隻僅1人倖存。圖為移民船示意圖。（法新社資料照）

    2020-08-07 12:41:49

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國難民署（UNHCR）6日表示，一艘約載有40位移民及難民的船在西非國家茅利塔尼亞（Mauritania）外海翻覆，僅1名來自幾內亞的移民倖存。

    綜合外媒報導，聯合國難民署發言人雅克斯利（Charlie Yaxley）表示，移民船翻覆的悲劇事件發生在茅利塔尼亞外海，並指出這樣的事件是不道德的人口走私、販運者造成的後果。難民署中地中海事務專員科切特（Vincent Cochetel）則表示，難民署、國際移民組織（IOM）以及當局正在努力防止這類悲劇一再上演。

    據報導，從西非前往西班牙加那利群島 （Canary Islands）的海洋道路過去曾是非洲移民前往歐洲尋求工作和改善生活的主要途徑。但在2000年代中期西班牙當局加強巡邏後，行經此路線的移民人口明顯減少，近期卻出現增長。

    西班牙內政部數據顯示，截至7月14日今年上半年有將近2800名非法移民，搭船抵達加那利群島，是去年同期的5倍。去年底一艘從甘比亞（Gambia）向北航行的船隻同樣在茅利塔尼亞外海翻覆，造成至少62人死亡，約80人游上岸，是近年來西非沿岸最嚴重的移民沉船事件。

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