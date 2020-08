龐皮歐推「乾淨網路」計畫 防中共入侵5相關領域

2020-08-06 09:42:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國政府要求中國抖音TikTok限期出售美國業務,否則將全面封殺。美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)在推特發文指出,為確保美國人不被中共監視,美國將啟動乾淨網路計畫,範圍擴及營運商、APP、網路商店、雲端數據、海底電纜等5個相關領域。前香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰指出,此舉意味所有中國科技公司將如華為及抖音一樣無法參與科技基建,並加速中美科技脫勾(decoupling)。

美國國務院4月29日推出5G乾淨路徑(Clean Path)計畫,龐皮歐5日在推特發文,並在記者會上表示,將擴大5G乾淨路徑計畫,推出乾淨網路(Clean Network)計畫,禁止使用中國電信商及可疑的APP,進一步防止中共獲取美國民眾的隱私與敏感訊息,以及疫苗研究的成果,並指不受信賴的中國電信商不應連接上美國電信網路。

羅冠聰對此則表示,先前美國提出「5G淨網」,就已讓英國、丹麥、加拿大等國紛紛棄用華為5G設備,並有近30間電訊商亦宣布棄用華為。估計如今的「淨網計劃」也將引起新一輪的科技制裁行動。

龐培歐也提到,目前全世界正目睹中共脅迫且控制其公民,包含控制新疆穆斯林少數族群、延後香港立法會選舉、逮捕包括外國人在內的泛民派人士等,他也呼籲美國公民在前往中國任何地方旅行時要格外小心。

The U.S. expands the Clean Network by launching 5 new Clean initiatives–Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud & Clean Cable–to secure Americans’ most sensitive information from the CCP’s surveillance state. We call on freedom-loving nations and companies to join us. pic.twitter.com/BQSk6YFt1M