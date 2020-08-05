車廂貼「爸爸，長大以後我想嫁給你」惹議 深圳地鐵：將撤下

中國網友日前爆料深圳地鐵一號線有女性車廂地板貼著「童言無忌」的標語，寫道「爸爸，長大以後我想嫁給你」、「媽媽，長大以後我想娶你」等字眼，質疑不宜在公共空間使用，可能誤導小朋友，消息一出引發其他中國網友議論。（合成圖，翻攝自微博）

2020-08-05 16:09:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友日前爆料深圳地鐵一號線有女性車廂地板貼著「童言無忌」的標語，寫道「爸爸，長大以後我想嫁給你」、「媽媽，長大以後我想娶你」等字眼，質疑不宜在公共空間使用，可能誤導小朋友，消息一出引發其他中國網友議論。地鐵方面回應，審核時考慮不周，會立即拆除。

中國網友表示，「這廣告太離譜，違反倫理道德」、「沒有底線嗎？」「什麼人出得主意？」「這樣的廣告詞也能一路通過審核，我也是醉了」、「和女兒是爸爸上輩子的情人一樣讓我抓狂」。另有人認為童言無忌，無須無限上綱。不過，也有人直言，「這明顯是成年人做得文案，貼到大部分是成年人的環境裡給成年人看，硬扯什麼孩子嘴裡說出來的話」。部分則關心，「沒人覺得這車廂完全感受不到女士有特殊待遇嗎？」

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綜合中媒報導，深圳市地鐵商業管理有限公司員工回應，文案由新東方深圳學校提供，7月初放在車廂內，今日地鐵停止營運後，將於明日凌晨撤下。

深圳報業地鐵傳媒有限公司工作人員則說，廣告由該單位審核，過程中曾考慮到有可能引發歧義，但因涉及兒童教育，考量到其契合孩子天真浪漫、內心情感流露，把關時未提出修正意見，未來將加強審查，杜絕類似狀況再度發生。

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