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    抗議港區國安法 法國宣布不批准與香港簽訂的引渡協議

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

    2020-08-04 04:32:35

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國在香港強推國家安全法，法國外交部三日發表聲明，表示「鑑於最新情勢」，法國不會繼續推動批准2017年5月4日與香港簽訂的引渡協議，因為「香港國安法」實施後，讓人對「一國兩制」原則及由此而產生的基本自由感到懷疑。聲明還強調，香港國安法也直接影響到法國人民及企業。

    香港國安法實施後，中國和西方國家因為華為、新疆維吾爾族人權問題而緊繃的關係，又進一步升高，已有好幾個國家相繼宣布中止與香港的引渡協議，包括情報共享聯盟「五眼聯盟」中的英國、加拿大、澳洲和紐西蘭，德國上週也在香港政府宣布將原訂9月舉行的立法會議員選舉延後一年，並取消12名香港民主派候選人的參選資格後，宣布中止與香港的引渡協議。

    美國總統川普7月14日簽署「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施香港國安法的中國官員與金融機構施加制裁與簽證限制，並表明有意中止與港府的引渡協議。代表歐盟27個會員國的歐盟部長理事會（Council of the EU）也在7月28日發表聲明，指出歐盟對香港國安法「嚴重關切」，尤其關切香港理應獲得保障直到至少2047年的權利和自由遭到廣泛侵蝕，因此各國在7月24日達成共識，認為中國強推香港國安法違背1984年「中英聯合聲明」的國際承諾，將影響歐中關係，因此將限制向香港出口用於鎮壓及監視的設備。

    根據中國和香港政府發佈的資訊，截至2019年9月，全球至少有39個國家已和中國簽訂引渡條約並生效；至2020年4月20日，共有19國與香港簽訂引渡協議，合計與中港簽約並生效的國家至少55國。在香港國安法實施後，未來中國可能要求這些國家，追緝被其認定涉及香港問題的本國或外籍人士，甚至送往中國受審。

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

    支持香港民主運動人士2日在美國紐約時報廣場示威，抗議中國在香港強推國安法。（路透）

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