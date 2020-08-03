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    軍情動態》從德國撤軍...美國非洲司令部找新家 不排除回國

    美國宣布裁減駐德美軍，總部位於德國斯圖加特的美國非洲司令部已開始尋找新址，總部未來可能在歐洲其他國家，或是美國本土。圖為美國非洲司令部司令湯森德上將。（美聯社）

    美國宣布裁減駐德美軍，總部位於德國斯圖加特的美國非洲司令部已開始尋找新址，總部未來可能在歐洲其他國家，或是美國本土。圖為美國非洲司令部司令湯森德上將。（美聯社）

    2020-08-03 16:52:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國宣布裁減駐德美軍，總部位於德國斯圖加特（Stuttgart）的美國非洲司令部（AFRICOM）也不例外，司令湯森德上將（Stephen Townsend）日前表示，美國非洲司令部已開始尋找新址，總部未來可能在歐洲其他國家，甚至美國本土也在考慮範圍內。

    根據《星條旗報》報導，湯森德上將表示，美國非洲司令部已被告知撤離計畫。雖然可能要耗費數個月的時間，來研究新的地點和做出決策，但已經開始了這一過程。湯森德上將強調，無論總部位於何處，美國非洲司令部都會繼續與非洲夥伴們合作，維護共同利益。

    美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在7月29日宣布，駐德美軍將裁減1萬1900人，約6400名軍事人員將回美國本土，近5600名人員則會調往其他北約（NATO）國家，加強北約東南側黑海附近的部署，防堵俄羅斯野心。調整完成後，駐德美軍將剩2萬4000人。

    總部位於德國斯圖加特的美國歐洲司令部（EUCOM）傳將遷至比利時蒙斯（Mons），具體時間不確定，但美軍官員表示，過程可能需要花費數年時間。

    美國非洲司令部的位置一直以來都是政治爭論的焦點。在2007年成立之初，當時規劃設立在非洲，但遭到非洲國家不小的反彈，最後改在斯圖加特。

    如果美國非洲司令部遷回本土，美國歐洲司令部將成為美軍在海外唯一的主要作戰司令部。

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