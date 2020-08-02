被控拿吹風機燙男友小鳥 港女反駁：他看台灣媒體學的

香港一名32歲男子指控，39歲初戀女友麥凱晴（原名麥嘉雯）疑性事不滿足，竟拿吹風機吹他的下體，導致燙傷起水泡，再硬摳掉水泡所結的痂。但麥女上月29日開庭時指稱，是男友在「台灣報章」上看到用吹風機吹下體，可以「熱漲冷縮」，希望幫助勃起，才讓對方去做，不是自己所為。（情境照）

2020-08-02 00:41:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名32歲男子指控，39歲初戀女友麥凱晴（原名麥嘉雯）疑性事不滿足，竟拿吹風機吹他的下體，導致燙傷起水泡，再硬摳掉水泡所結的痂，甚至多次用牙齒咬他、熱水淋他，忍無可忍才決定提告。但麥女上月29日開庭時指稱，是男友在「台灣報章」上看到用吹風機吹下體，可以「熱漲冷縮」，希望幫助勃起，才讓對方去做，不是自己所為。

綜合港媒報導，這名港男指控，和麥女在2018年認識，2人於同年8月15日與雙方家長共進晚餐回家後，麥女突持鐵椅毆打其頭部致流血，同月25日，在家中為麥女吹頭髮時，麥女突然抓住他的下體，持吹風機吹數秒鐘致起水泡，還想要把生殖器上已結痂的傷口摳掉，令他痛不欲生只好提告女友。

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對此，麥女7月29日出庭時表示，自己和男友本來論及婚嫁，相當恩愛，不過日前卻因為買房子的事發生爭執，最後才會鬧到分手，跟男友性事方面根本無關。至於男友指控她用吹風機燙下體，她說，真相是8月25日他們準備開始親熱，男友戴上保險套後就不舉，心情難過跑進廁所。

麥女說，當下她見狀上前安慰，沒想到驚見男友正用吹風機吹下體，她原本想阻止，但男友卻告訴她，曾在「台灣網上報章」看到「用吹風機吹下體有『熱脹冷縮』的效果，能幫助勃起」，根本不是她拿吹風機害男友下體受傷。

報導指出，麥女被控在2018年5月至8月29日多次襲擊男友，目前面臨1項襲擊、4項故意傷人指控，目前全案仍在審理中，判決結果尚未出爐。

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