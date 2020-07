美國海軍陸戰隊訓練任務出錯 1死2傷8失蹤

2020-07-31 22:37:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍陸戰隊第一遠征軍(I Marine Expeditionary Force)週四於南加州海岸進行訓練任務時,發生意外事故,造成軍人死傷,目前搜救行動還在持續中。

綜合外媒報導,美國海陸第一遠征軍(I-MEF)30日在南加州的聖克萊門特島(San Clemente Island)進行訓練,過程中發生一起涉及「兩棲突擊載具」的意外,造成人員傷亡。海陸第一遠征軍官方今天(31日)在推特上發表聲明表示,此事件有至少一名陸戰隊員殉職,2名受傷,8名現役軍人失蹤。

目前搜救行動還在持續中,美國海軍及和海岸防衛隊都正在協助搜救任務,目前仍不清楚什麼原因導致訓練任務出錯,釀成死傷。

