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    美國海軍陸戰隊訓練任務出錯 1死2傷8失蹤

    美國海軍陸戰隊第一遠征軍今天發聲明表示，30日在南加州進行的訓練任務出錯，導致一名陸戰隊員殉職，2名受傷，8名現役軍人失蹤。示意圖（路透）

    美國海軍陸戰隊第一遠征軍今天發聲明表示，30日在南加州進行的訓練任務出錯，導致一名陸戰隊員殉職，2名受傷，8名現役軍人失蹤。示意圖（路透）

    2020-07-31 22:37:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊第一遠征軍（I Marine Expeditionary Force）週四於南加州海岸進行訓練任務時，發生意外事故，造成軍人死傷，目前搜救行動還在持續中。

    綜合外媒報導，美國海陸第一遠征軍（I-MEF）30日在南加州的聖克萊門特島（San Clemente Island）進行訓練，過程中發生一起涉及「兩棲突擊載具」的意外，造成人員傷亡。海陸第一遠征軍官方今天（31日）在推特上發表聲明表示，此事件有至少一名陸戰隊員殉職，2名受傷，8名現役軍人失蹤。

    目前搜救行動還在持續中，美國海軍及和海岸防衛隊都正在協助搜救任務，目前仍不清楚什麼原因導致訓練任務出錯，釀成死傷。

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