歐巴馬出席人權鬥士葬禮 暗批川普鎮壓示威

美國前總統歐巴馬30日出席人權鬥士路易斯葬禮，致悼詞時暗批川普鎮壓示威者的行為。（法新社）

2020-07-31 10:47:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）30日出席人權鬥士路易斯（John Lewis）的葬禮，致詞時暗批總統川普（Donald Trump）派聯邦人員鎮壓示威者的行為。

綜合外媒報導，國會眾議員路易斯17日病逝，葬禮30日在亞特蘭大舉行，歐巴馬也到現場致意，歐巴馬表示，路易斯一生為了非裔美國人的公民權利奮鬥，也為自己競選成為美國首名非裔總統鋪平道路。歐巴馬指出，路易斯擔任喬治亞州議員17年，一生支持民主。歐巴馬強調，只要年輕人持續在街上抗議，尋求真正的改變實現，自己也會持續抱著希望。

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歐巴馬表示，今天民眾目睹警察以膝壓制在非裔美國民眾的頸部，同時民眾也目睹聯邦政府派遣聯邦執法人員，以催淚瓦斯和警棍攻擊和平示威者。歐巴馬並未直接點名，但相關言論明顯將矛頭對向川普。全美因「佛洛伊德之死」爆發反種族主義示威後，川普曾派軍隊驅離白宮外的抗議人士，並派遣聯邦執法人員鎮壓波特蘭的示威。

歐巴馬也抨擊共和黨試圖壓制少數選民的投票，以及川普在選前不到100天之際，仍持續攻擊郵寄投票。歐巴馬表示，當局正透過關閉投票所、針對少數族裔與學生的限制性身分證件法令等手段，侵害民眾的投票權。甚至在疫情期間，阻止民眾使用安全的郵寄投票。

川普曾多次表示對郵寄投票的不信任和擔憂，川普30日在推特指稱，郵寄投票將使2020大選成為美國史上「最不準確以及舞弊最嚴重的一場選舉」。

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