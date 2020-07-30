美國大使館推文引菲馬兩國論戰 雙方互嗆召見大使給交代

菲律賓外交部長陸辛（左），與馬來西亞外交部長希山慕丁（右）在推特上唇槍舌戰。（圖源：美聯社，本報合成）

2020-07-30 22:02:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐菲律賓大使館的一則推文，牽扯到了在菲律賓、馬來西亞間有爭端的領土，引發了兩國外交人員之間的論戰。

綜合外媒報導，糾紛的起因是美國駐菲律賓大使館27日的一則推文把有歸屬爭議的沙巴地區（Sabah）描述為馬來西亞的領土。菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr）稍後在推特（Twitter）上，回覆美國駐菲律賓大使館的推文中表示：「沙巴不屬於馬來西亞」，而此則推文引起了菲律賓與馬來西亞兩國間的唇槍舌戰。

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馬國外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）則推文反嗆，「沙巴州目前是馬來西亞的一部分，未來也永遠是」，並稱他會召見菲律賓駐馬大使以要求一個解釋。陸辛則表示，他對於沙巴所做出的聲明是基於歷史事實，他也會召見馬來西亞駐菲律賓大使以作為反擊。

沙巴曾是蘇祿蘇丹國（菲律賓前身）的一部分，1878年，蘇祿蘇丹國與英國簽訂合約，將沙巴「租」給英國北婆羅洲特許公司，但英國殖民政府與獨立後的馬來西亞卻將該合約解釋成「出售」；爭端的種子由此種下。

Sabah is not in Malaysia if you want to have anything to do with the Philippines. https://t.co/dWZs1gsndE — Teddy Locsin Jr. （@teddyboylocsin） July 27, 2020

This is an irresponsible statement that affects bilateral ties. @MalaysiaMFA will summon the Philippines Ambassador on Monday to explain. Sabah is, and will always be, part of Malaysia. https://t.co/KcUnDxOySl — Hishammuddin Hussein ???????? （@HishammuddinH2O） July 29, 2020

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