美國大使館推文引菲馬兩國論戰 雙方互嗆召見大使給交代

〔即時新聞/綜合報導〕美國駐菲律賓大使館的一則推文,牽扯到了在菲律賓、馬來西亞間有爭端的領土,引發了兩國外交人員之間的論戰。

綜合外媒報導,糾紛的起因是美國駐菲律賓大使館27日的一則推文把有歸屬爭議的沙巴地區(Sabah)描述為馬來西亞的領土。菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin Jr)稍後在推特(Twitter)上,回覆美國駐菲律賓大使館的推文中表示:「沙巴不屬於馬來西亞」,而此則推文引起了菲律賓與馬來西亞兩國間的唇槍舌戰。

馬國外交部長希山慕丁(Hishammuddin Hussein)則推文反嗆,「沙巴州目前是馬來西亞的一部分,未來也永遠是」,並稱他會召見菲律賓駐馬大使以要求一個解釋。陸辛則表示,他對於沙巴所做出的聲明是基於歷史事實,他也會召見馬來西亞駐菲律賓大使以作為反擊。

沙巴曾是蘇祿蘇丹國(菲律賓前身)的一部分,1878年,蘇祿蘇丹國與英國簽訂合約,將沙巴「租」給英國北婆羅洲特許公司,但英國殖民政府與獨立後的馬來西亞卻將該合約解釋成「出售」;爭端的種子由此種下。

