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    涉違反港版國安法 傳前「學生動源」3成員遭拘捕

    前「學民思潮」成員許穎婷發文表示，除了鍾翰林（見圖），其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆皆被國安人員上門拘捕。（資料照，中央社）

    前「學民思潮」成員許穎婷發文表示，除了鍾翰林（見圖），其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆皆被國安人員上門拘捕。（資料照，中央社）

    2020-07-29 23:02:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港議員巫啟航今（29）日晚間在臉書發文表示，前「學生動源」召集人鍾翰林被自稱國安隊人員搜查，隨後於晚間8時50分被控「煽動他人與分裂國家」的罪名被扣上手銬帶走。前「學民思潮」成員許穎婷發文表示，除了鍾翰林，其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆皆被國安人員上門拘捕。

    綜合港媒報導，目擊者巫啟航表示，鍾翰林被警方搜查住所，當時現場有5至6名男子，有人聲稱是國安隊人員，另外有2人展示警員委任證，到晚上近9時，鍾翰林被扣上手扣，被帶上一部7人座車離開，他們以「煽動他人分裂國家」的罪名拘捕鍾翰林，並取走電腦及文宣物品。學生動源則發文指，鍾翰林在元朗住所被拘捕，警方在場帶同數袋證物離開。港媒目前已向警方求證，但尚未得到回覆。

    前香港學運組織「學民思潮」成員許穎婷晚間也發文表示，學生動源前召集人鍾翰林、其伴侶兼前成員何忻諾、發言人何諾恆被國安人員上門拘捕，被指「煽動他人分裂國家」，送往馬鞍山警署處理，已有律師跟進。警方將於晚上11點開記者會，交待鍾翰林涉違反港區國安法一事。

    許穎婷說，鍾翰林於被捕之前，曾指近日不斷受不明人士跟蹤及騷擾。香港獨立記者臉書粉絲專頁「休班記者」指出，他在6月中旬更曾被疑似六七名鄉黑跟蹤，在友人協助下才能脫險。

    今年6月30日，學生動源召集人鍾翰林發聲明表示，已依據組織會章停止香港地區一切事務，即日起遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會交由海外成員繼續運作。學生動源海外成員將正式設立外國分部接管組織一切事務。鍾翰林其後亦宣布，辭任學生動源召集人一職，同時退出學生動源。

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