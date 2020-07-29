武漢肺炎全球逾1666萬例 歐亞疫情升溫、日港來源不明病例激增

武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1666萬例，並有超過65萬人死亡。其中日本確診人數近日持續升溫，更有過半數是感染途徑不明。（美聯社）

2020-07-29 10:04:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1666萬例，並有超過65萬人死亡。除了美洲疫情持續嚴峻，部分歐亞地區的國家疫情近期也再度升溫，使得邊境管制措施再度收緊。

據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1666.6萬例，累計死亡人數也超過65.8萬例。其中美國確診病例已突破434.7萬例，死亡則是超過14.9萬。巴西確診則突破248萬例，死亡則是超過8.8萬。印度確診也突破148萬例，死亡超過3.3萬。俄羅斯確診逾82萬例，死亡則是超過1.3萬。南非則是確診突破45.9萬例，死亡逾7千人。墨西哥也超過40萬例，死亡人數逾4.4萬。

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歐美國家方面，美國佛州過去一天新增191人死亡創新高，德州新增6千人確診、總數逾40萬，都讓疫情更趨嚴峻。巴西衛生部通報則指出，過去一天新增超過4萬例，總數已逼近250萬例。墨西哥則是增加超過7千例，累計逾4.4萬人死亡居全球第4高，且官方曾指實際染疫人數可能比目前的確診數還要高上許多。至於西班牙單日確診爆增超過4千6百例，比利時疫情也升溫，當局為此擴大防疫措施並針對重點疫區實施宵禁。英國方面更直接對西班牙實施入境隔離14天限制。

日本方面則是增加981例，追平本月23日創下的單日最多人確診紀錄，且東京都近期的新增病例，感染途徑不明者也比起本月上旬增加6成，28日新增的266例中，就有147人（55%）是由不明途徑受感染。除了感染途徑不明者變多，東京過去一週幾乎每日新增病例皆超過200人。香港方面昨日也再增106例，連續7日單日新增破百，疫情也在持續升溫，且也許多病例是感染源不明，昨日就有50例是不明病例。香港教育局也宣佈，自7月29日起，所有學校繼續暫停所有校內活動直到8月16日為止。此舉接續先前曾於14日宣布暫停活動兩週的命令。

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