2022是習近平關鍵一年 日學者：對付香港優先順序高於台灣

美國與中國近日互撤領事館，中國未來動向引起國際關注，日本學者松田康博接受法媒專訪表示，「2020是習近平尋求總書記三選連任的關鍵一年，對付香港的優先順序比台灣更高」。（法新社資料照）

2020-07-29 00:17:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國近日互撤領事館，雙方關係持續交惡，中國未來的動向也引起國際關注；對此，日本學者松田康博接受法媒專訪表示，「2020是習近平尋求總書記三選連任的關鍵一年，對付香港的優先順序比台灣更高」。

根據《法廣》報導，東京大學東洋文化研究所教授松田康博受訪指出，支持台灣有條件參加世衛活動是日本一貫立場，「台灣自4月26日以後一直是零確診。在這麼好的地方，日本在把自身的疫情控制住之後，應該率先與台灣恢復人員往來……這個問題應該是就事論事，並不是什麼在政策上要傾斜台灣。我沒有這樣的看法」。

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松田康博表示，中國在外交、經濟甚至軍事上，會持續對台灣施壓，偶發性的軍事衝突如擦槍走火有可能發生，但在美國、日本出面的情況下，中國「對台武統在能力上有很大問題」，至於敢不敢做就得請教中國國家主席習近平。

松田康博指出，習近平先生要在2022年三選連任總書記，以保住四選、五選，連任以後搞不好還有5年、10年時間，所以關鍵一年是2022年，對台灣動武的風險太高；由於台灣遠離中國，而香港已是囊中物，中美關係是中國發展非常重要的要素，台灣問題可以花長一點時間，可以做長期打算，「其實兩岸關係現狀是以這樣一種動態的方式來維持過來的，我覺得這樣的可能性最高」。

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