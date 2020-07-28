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    美關注日本對中政策 首相安倍助理被點名為「對中綏靖派」

    日本首相輔佐官今井尚哉（右）去年9月內閣改組被任命兼任政務擔當的首相秘書官，深受安倍重用，美國智庫提出報告，指他為「對中綏靖派」，涉入安倍的對中政策，並具有和自民黨幹事長二階俊博同等的影響力。 （取自產經新聞）

    日本首相輔佐官今井尚哉（右）去年9月內閣改組被任命兼任政務擔當的首相秘書官，深受安倍重用，美國智庫提出報告，指他為「對中綏靖派」，涉入安倍的對中政策，並具有和自民黨幹事長二階俊博同等的影響力。 （取自產經新聞）

    2020-07-28 16:15:16

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本在美中衝突持觀望態度未表態靠邊站，已有華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）提出報告，點名日本首相安倍晉三的左右手今井尚哉為「對中綏靖派」，報告中指出今井與親中派的自民黨幹事長二階俊博合作形成「二階．今井派」，說服安倍對中國採取溫和的態度。由於這份報告是在美國國務院補助下於7月做成，從中可看出美方相當關注日本的對中政策。

    日本產經新聞報導，這份報告名為「中國在日本的影響力」，厚約50頁，由國務院「全球參與中心」（GEC）補助CSIS做成。CSIS召集美日中3國專家約40人，由國際政治學者史都華（Devin Stewart）主持研究小組，經2年的訪談調查和廣泛的資料研究完成。

    主要是調查中國統一戰線工作部等各機關的對日工作，了解其如何行使影響力與獲得何種成果。報告中「中國在日本的銳實力與賄賂事件」項目，提到去年底爆發的中國博彩企業賄賂日本國會議員，以協助其爭取賭場經營權案件，報告中詳述被以收賄罪起訴的國會議員秋元司與中國的關係，並強調秋元為二階派議員。

    報告中指出，自民黨內以幹事長二階俊博為名的「二階派」是黨內極具實力的親中派派閥，這個派閥又稱為「二階．今井派」。

    今井出身經濟產業省官僚，現任首相輔佐官兼任首相秘書官，他說服安倍對中國和中國提出的「一帶一路」、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）等政策持較為溫和的態度。報告中也強調，今井涉入安倍的對中政策，並具有和二階同等的影響力。

    產經報導中指出，美國的政策研究機關對他國政府的對外政策提出調查報告中，很少鎖定政治指導者或閣員以外的助理，這份報告中特別指出今井的影響力，可說是極為罕見，但也透露出美方對今井扮演的角色相當關注。

    報導還指出，美方關注日本的對中政策，起因可能是川普政府決定與中國對決時，希望日本能站在同一陣線。國務院的全球參與中心，主要任務是應對中國的外部影響和政治宣傳。

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