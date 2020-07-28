美中熱戰機率上升 BBC引述專家說法：真正的危險在台灣

國軍在本月中旬舉行漢光36號實兵實彈演習，2架F-16V戰機出海模擬轟炸敵軍登陸船團。（法新社）

2020-07-28 16:30:05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）中文網28日引述專家指出，美中兩國自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發以來，幾乎沒官方層面的談判和接觸，反而口水戰不斷。這代表美中已陷入信任危機，從冷戰走向熱戰並非不可能。若衝突由美方挑起，戰場可能在南海；若由中方挑起，則台海是優先目標，「真正的危險在台灣」。

中國獨立政治學者吳強表示，美中之間的「新冷戰」不似美蘇冷戰時期有普世價值的競爭，而是「古老中華帝國和一個現代強國之間的對抗」。中國在東海、台海及南海與其他國家發生矛盾，根本原因在於中國擁抱傳統帝國主義的心態，不承認現有國際規則，「這也是美中關係緊張的徵結所在」。

請繼續往下閱讀...

他推測，美中不排除在南海發生小規模武裝衝突，但危機不會擴大，因為中國在南海的主要戰略利益，是為海南島的核潛艦進出提供掩護，而非口頭聲稱的主權主張，「中國仍然存在與各國共同開發南海的集體意識」。

值得留意的是，在美中衝突之下，「真正的危險在台灣」，因為中國以民族復興為目標，打算在習近平第三個任期內完成統一台灣。這也是中國不惜一切代價在香港否定一國兩制，推出「國安法」的重要原因。況且，「對北京來說，只有奪下台灣，把台灣當成核潛艦基地，才能在未來真正有能力與美國對抗。美中關係愈緊張，中國愈急於奪下台灣。」

美國「紐約城市大學」政治學教授夏明則認為，可能發生武裝衝突的熱點，取決於哪一方先挑起。若美國先挑起，可能選擇南海，因為美國海軍和空軍的優勢，令衝突最容易控制，且最容易觸碰中國的痛處，在道義上也最不會引起平民傷亡。

若中國先挑起，最有可能選擇台海，其次是中印邊境。台灣對於中國的「一個中國」政策來說最具合理性，且擁有多年累積的軍事裝備和勢力滲透。至於中印邊境，解放軍陸軍可以發揮優勢，且對北京來說，一方面有助強化國際安全戰略，尤其是對西藏的控制，另一方面與「一帶一路」經濟戰略吻合。

夏明警告，「美中熱戰的前景在增加，且不會只是美中兩國的戰爭，一定是世界大戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法